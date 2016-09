Bei der dritten Verleihung der prestigeträchtigen World Branding Awards wurden 210 Marken aus 30 Ländern heute in einer glanzvollen Veranstaltung im Hauptfoyer und der Orangerie des Kensington-Palastes zu „Marken des Jahres“ gekürt.

Zu weiteren Gewinnern aus Deutschland gehörten Adidas, Braun, Continental, Deutsche Post, Haribo, Lufthansa und Nivea.

Unter den Gewinnern auf nationaler Ebene befanden sich ICBC (China), Bang & Olufsen (Dänemark), Hermès (Frankreich), State Bank of India (Indien), Prada (Italien), Sukiya (Japan), Dulux (Niederlande), Omantel (Oman), Sagres Sberbank (Russland), Santander (Spanien), Zürich (Schweiz), King Power (Thailand), Dubai Duty Free (VAE) und Prudential (Großbritannien) und andere mehr.

Zu regionalen Gewinnern gehörten Eu Yan Sang, Giordano, Lee Kum Kee, Mandarin Oriental und Watsons aus Hongkong, Indomie (Indonesien), Ajinomoto, Isetan, Kikkoman und Uniqlo aus Japan, MTN aus Südafrika, Zara (Spanien) und RAK Ceramics (VAE).

Die Gewinner werden bei diesen Awards nach drei Aspekten beurteilt: Markenbewertung, Konsumforschung und Online-Abstimmung des Publikums. Die Marken wurden in den jeweiligen Kategorien zur „Marke des Jahres“ gekürt. In diesem Jahr erhielten die Gewinner erstmals eine neue 24-Karat-vergoldete Trophäe.

Die Awards-Verleihung wird vom World Branding Forum veranstaltet, eine globale gemeinnützige Organisation, die die Markenstandards zugunsten der Markengemeinschaft und Verbraucher fördern will. Sie organisiert und sponsert eine Reihe von Schulungsprogrammen und arbeitet mit führenden Universitäten und Museen zusammen. Das Forum veröffentlicht zudem Nachrichten aus der Welt der Marken auf seiner Website, die ein globales Publikum von mehr als 5 Millionen Menschen erreicht.

„Mit diesen Awards werden die Leistungen einiger der großartigsten Marken rund um den Globus gewürdigt. Da die Verbraucherabstimmung 70 Prozent der Bewertung ausmacht, ist es den Preisträgermarken gelungen, in hohem Maße das Vertrauen ihrer Konsumenten zu gewinnen“, erklärte Richard Rowles, Vorsitzender des World Branding Forums.

„Dank einer erfolgreichen Kampagne ist die Teilnehmerzahl am Awards-Verfahren in diesem Jahr gewaltig angestiegen. Mehr als 120.000 Verbraucher aus der ganzen Welt nahmen an der Markenwahl teil und gaben ihre Stimmen für 2.800 Marken aus 35 Ländern ab. Die Gewinner haben ihre Fähigkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben, sehr deutlich unter Beweis gestellt“, so Peter Pek, Chief Executive des Forums.

Die Veranstaltung wurde von David Croft von Sky Sports moderiert. Weitere Informationen und die vollständige Preisträgerliste erhalten Sie unter awards.brandingforum.org.

###

Über das World Branding Forum

Das World Branding Forum (WBF) ist eine registrierte internationale gemeinnützige Organisation, die eine Erhöhung der Marken-Standards zugunsten der Branche und Konsumenten anstrebt. Das WBF produziert, verwaltet und unterstützt eine breite Vielfalt von Programmen über Forschung, Entwicklung, Schulung, Anerkennung, Networking und Öffentlichkeitsarbeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter brandingforum.org.

Über die World Branding Awards

Die World Branding Awards sind die vorrangigen Awards des World Branding Forums, einer registrierten gemeinnützigen Organisation. Mit den Awards werden die Leistungen einiger der weltweit besten Marken gewürdigt. Die Awards werden in zwei Hauptstufen vergeben: Globale Awards werden internationalen Marken verliehen; nationale Awards gehen an Marken, die in ihrem Ursprungsland allgemein bekannt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://awards.brandingforum.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160920005214/de/





























businesswire.com schreibt dazu weiter: Bei der dritten Verleihung der prestigeträchtigen World Branding Awards wurden 210 Marken aus 30 Ländern heute in einer glanzvollen Veranstaltung im Hauptfoyer und der Orangerie des Kensington-Palastes zu „Marken des Jahres“ gekürt . Apple , BMW, Cartier, Google, Nescafé und Schwarzkopf unter 210 Preisträgern der World Branding Awards 2016 im Kensington-Palast. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW -Chef Harald Krüger will den Autokonzern 100 Jahre nach der Gründung auf allen Ebenen auf Digitalisierung trimmen . BMW-Chef Krüger sieht große Chancen durch Digitalisierung. Der Wandel der Industrie biete BMW erhebliche Chancen, das Geschäftsfeld der Mobilitätsdienstleistungen weiter auszubauen, sagte Krüger dem Wirtschaftsmagazin "Bilanz". Das Interesse von IT-Unternehmen wie Apple oder Google am Automobilbau macht aus seiner Sicht deutlich: "Individuelle Mobilität wird ein attraktives Geschäft bleiben." weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der mögliche Eintritt neuer Wettbewerber wie Google und Apple wird die Automobilindustrie aus Sicht von BMW -Chef Harald Krüger stark verändern . IAA/BMW-Chef Krüger: Digitalisierung wird Autobranche stark verändern. "Unser Geschäft bekommt ganz neue Spielregeln", sagte Krüger der "Süddeutschen Zeitung" (Montag) kurz vor Beginn der Automesse IAA in Frankfurt. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: MÜNCHEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Autobranche muss aus Sicht von BMW -Chef Harald Krüger angesichts des digitalen Wandels künftig schneller auf neue Entwicklungen reagieren . BMW-Chef: Autobranche muss schneller werden. Dabei könne sich die Autoindustrie einiges von Internet-Konzernen wie Apple und Google abschauen, wie Krüger der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte. weiterlesen ...

Dazu auto.de: Daimler, Audi und BMW sichern sich Nokia Here weiterlesen ...

Dazu berichtet moneymoney.de weiter: JEDER kann mit diesen Aktien ein Vermögen aufbauen weiterlesen ...

Weitere Nachricht von swr3.de: Die beliebtesten Arbeitgeber sind weiterlesen ...

Artikel von teltarif.de: Wir lassen die neuen Top-Geräte im Feature-Vergleich gegen weiterlesen ...

Dazu www.swp.de weiter: Der Konsumgüterkonzern Henkel konzentriert sich immer weiterlesen ...

Mitteilung von tvdigital.de: Smartphones weiterlesen ...