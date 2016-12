BB Biotech AG /

BB Biotech AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19

MAR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

|1 |Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in |

| |enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |

|a)|Name |Erich Hunziker |

|2 |Grund der Meldung |

|a)|Position/Status |Vorsitzender des Aufsichtsrats |

|b)|Erstmeldung/Berichtigung |Erstmeldung |

|3 |Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, |

| |zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht |

|a)|Name |BB Biotech AG |

++++

|b)|LEI |391200MBZQNPFHIVKO34 |

|4 |Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen|

| |für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum|

| |und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden |

|a)|Beschreibung des |Aktie |

| |Finanzinstruments, Art des |ISIN CH0038389992 |

| |Instruments | |

| |Kennung | |

|b)|Art des Geschäfts |Kauf |

|c)|Preis(e) und Volumen |Preis(e) |

| | |Volumen |

| | | 51,00 EUR |

| | |40'800'000 EUR |

|d)|Aggregierte Informationen | |

| | | |

| |- Aggregiertes Volumen |40'800'000 EUR |

| |- Preis |51,00 EUR |

|e)|Datum des Geschäfts |2016-11-29 |

++++

|f)|Ort des Geschäfts |London Stock Exchange, MIC: XLON |

Source: BB Biotech AG via GlobeNewswire

http://www.bbbiotech.com





