DGAP-News: Bayern Kapital GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Finanzierung Bayern Kapital beteiligt sich an der Serie-A-Finanzierungsrunde der Gastfreund GmbH

13.10.2016 / 14:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Landshut/Kempten, 13. Oktober 2016. Die Bayern Kapital GmbH beteiligt sich an der Gastfreund GmbH aus Kempten. Zusammen mit der BayBG und den Altinvestoren wurde eine siebenstellige Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Bayern Kapital unterstützt Gastfreund mit dieser Beteiligung dabei, eine marktführende Position für moderne Kommunikationslösungen in der Hotellerie- und Tourismusbranche zu erreichen. Gastfreund hat sich zum Ziel gesetzt, die internationale Hotel- und Tourismusbranche zu digitalisieren und stattet Hoteliers mit zukunftsweisenden Produkten zur Gästekommunikation aus. Zum Portfolio gehört die digitale Gästemappe, die alle wichtigen Informationen für den Gast auf Smartphones und Tablets abrufbar macht. Der in einer App integrierte mobile Concierge oder die Push-Nachrichten-Funktion bieten dem Hotelier viel Spielraum für die Eigenvermarktung und damit dem Upselling eigener Angebote und Sonderaktionen. Gästeentertainment und zusätzliches Inhouse-Marketing bekommen Kunden über das Infoscreen-System "Gastfreund TV" für Monitore und Fernseher sowie die Web2Print-Hotelzeitung. Über verschiedene Touchpoints erreicht der Hotelier seine Gäste unmittelbar und in Echtzeit.

"Gastfreund hat es in kurzer Zeit geschafft, erstklassige und innovative Produkte für die Gästekommunikation zu entwickeln und diese erfolgreich an den Markt zu bringen. Wir freuen uns, bayerischen Innovationsgeist mit unserem Investment zu unterstützen und damit zum weiteren Wachstum beizutragen.", so Roman Huber, einer der Geschäftsführer der Bayern Kapital GmbH. 50 Prozent des Bayern Kapital Investments werden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bereitgestellt.

"Mit unseren Produkten begleiten wir den Hotelier erfolgreich durch die Digitalisierung. Wir eröffnen ihm ganz neue Chancen, seine Gäste während des Aufenthalts anzusprechen und sein Inhouse-Marketing auszubauen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um gemeinsam mit unseren Investoren Gastfreund europaweit erfolgreich zu etablieren", erklärt das Management Team der Gastfreund GmbH. "Mit der Bayern Kapital und der BayBG konnten wir zwei erfahrene Investoren gewinnen, die bereits erfolgreiche Wachstumsfinanzierungen im Software -Umfeld durchgeführt haben. Wir freuen uns, starke Partner für die Internationalisierung der Gastfreund GmbH gefunden zu haben."

Ein Foto des Management-Teams der Gastfreund GmbH (v. l. n. r.) Daniel Schulze, Dominik Haßelkuss, Marc Münster, Alexander Gabler können Siehierherunterladen. (c) Gastfreund GmbH

Bildmaterial zur Digitalen Gästemappe, Hotelzeitung und zum Infoscreen-System finden Siehier(c) Gastfreund GmbH

Über Gastfreund GmbH : Gastfreund bietet app- und webbasierte Lösungen zur Gästekommunikation und Umsatzsteigerung für Hotellerie und Tourismus an. Im Jahr 2013 gegründet, ist Gastfreund mittlerweile in Deutschland, Österreich, Italien, Liechtenstein und der Schweiz tätig. Über 2.500 Kunden nutzen Gastfreund bereits für ihren Gästeservice und zur Umsatzoptimierung.www.gastfreund.net/kunden

Über BayBG: Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in München ist größter bayerischer Beteiligungskapitalgeber für den Mittelstand. Zurzeit engagiert sie sich bei rund 500 mittelständischen Unternehmen mit Beteiligungskapital und Eigenkapital und investiert dabei aktuell über 300 Millionen Euro Beteiligungskapital.www.baybg.de

Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 340 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital über 227 Millionen Euro Beteiligungskapital in rund 245 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Medizintechnik, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de

