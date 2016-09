ESI Group veröffentlicht VA One 2016

Bahnbrechende Erweiterungen bieten beispiellose Turbulenzströmungs-Modellierung für vibro-akustische Simulation

Paris, Frankreich - 19. September 2016 - ESI Group, führender Anbieter von Virtual Prototyping- Software lösungen und Dienstleistungen für die Fertigungsindustrie, kündigt die neue Version von VA One 2016 an. VA One ist die einzige verfügbare Simulationssoftware, die im Stande ist, über den gesamten Frequenzbereich und unter einer einzigen Benutzeroberfläche eine große Bandbreite an Entwicklungsaufgaben im Bereich Schall und Schwingungen in der Automobiltechnik, der Luft- und Raumfahrt, der Marine und anderen Industriesegmenten zu lösen. VA One kombiniert nahtlos Finite-Elemente, Boundary-Elemente und die Statistische Energieanalyse (SEA) in einer flexiblen Modellierungsumgebung.

ESI VA One 2016 zieht optimalen Nutzen aus den steten Verbesserungen der Multi- Core-Datenverarbeitung, um Anwendern signifikante Verbesserungen bei der Gesamt- Modelllaufzeit sowie dem generellen Geschwindigkeitsverhalten zu bieten; insbesondere beim Lesen, Schreiben und Lösen von Simulationsschritten. Darüber hinaus verfügt VA One über ein einzigartiges Potenzial für die flexible Modellierung komplexer Modelle und wird zuverlässig den wachsenden Herausforderungen gerecht, mit welchen die Automobilindustrie sowie die Luft- und Raumfahrt bei der genauen Vorhersage der durch turbulente Strömungseffekte hervorgerufenen Wind- und anderen Geräuschen konfrontiert werden. Starke Windgeräusche, die von schnell fahrenden Fahrzeugen erzeugt werden, sind für den Endkunden mehr als nur eine akustische Belästigung. Starke Windgeräusche wirken sich negativ auf Telefongespräche und andere Anwendungen aus, die Stimmerkennung im Fahrzeug nutzen. Die Reduzierung von Windgeräuschen ist daher wichtig, um die im Fahrzeug installierten Kommunikationseinrichtungen optimal nutzen zu können.

Wichtige Highlights von VA One 2016:

Einzigartige Erweiterungen bieten die Möglichkeit, komplexe Aero-Vibro-Acoustic (AVA)-Lasten präzise auf SEA-Modelle anzuwenden

Bislang waren SEA-Modelle, die mit turbulenten Strömungen oder anderen, ähnlichen Quellen angeregt wurden, auf passende analytische Modelle angewiesen, was oft zum Verlust wichtiger Belastungsdetails führt. Dies stellte Anwender vor die Wahl, entweder den Verlust der akustischen Vorhersagegenauigkeit in Kauf zu nehmen oder aber einen kostspieligeren Modellierungsansatz zu wählen. Die in VA One 2016 neu eingeführte GSP-Erweiterung (General Surface Pressure) beseitigt diese Hürde und ermöglicht es Akustik-Entwicklern, Wellenzahlspektren direkt auf SEA-Modelle anzuwenden. Anwender können sich die Pre-Processing-Fähigkeiten von VA One zu Nutze machen und Lasten direkt aus CFD-Daten oder anderen internen Lösungen definieren. Präzise Entwicklungslösungen können so mit minimalem Modellierungs- und Berechnungsaufwand erreicht werden.

Bild: Schwankende Oberflächendrücke auf dem Seitenfenster eines Fahrzeugs, berechnet mit dem OpenFOAM Open-Source CFD-Code. Komplexe, schwankende Oberflächendruckdaten können von fast jedem kommerziellen CFD-Code in VA One importiert werden.

Bild: Neue, robuste und einfach zu benutzende Lösungen im VA One AVA-Modul erlauben die Verarbeitung von (externen) Daten und konvertieren den Druck in ein Wellenzahl-Frequenzspektrum, welches zur Vorhersage von Windgeräuschen als Belastung auf das vibro-akustische Modell angewendet werden kann.

Verbesserte akustische Vorhersagefähigkeiten für FE-Modelle mit komplexer Strömung

VA One 2016 adressiert eine weitere wichtige Geräuschquelle, indem es erweiterte Vorhersagemöglichkeiten für Akustik-FE-Analysen des ungleichmäßigen mittleren Durchflusses (non-uniform mean flow) bietet. Auf diese Weise lässt sich mittels einer automatisierten OpenFOAM-Analyse der Einfluss der Strömung auf die Übertragungsdämpfung (Transmission Loss, TL) präzise modellieren, sowohl für reaktive (Fahrzeug-)Schalldämpfer als auch, falls porös, für schallabsorbierende Materialien wie Fiberglas. Je größer die Übertragungsdämpfung ist, desto leiser sind Schalldämpfer und Auspuff. Die Herausforderung liegt dabei in der Modellierung der komplexen, dreidimensionalen Strömung im Schalldämpfer. Dies wird gelöst, indem mit VA One 2016 eine anspruchsvolle, automatisierte Lösung geboten wird, um den Einfluss der Abgasströmung auf die Schalldämpfer-Akustik zu berücksichtigen, wenn komplexe Geometrien, perforierte Elemente oder poröse Materialien vorhanden sind.

Verhaltens- und Produktivitätserweiterungen

VA One 2016 liefert eine Vielzahl von Verbesserungen hinsichtlich seines generellen Verhaltens und der Verarbeitungs- und Rechengeschwindigkeit, was speziell der Luft- und Raumfahrt, dem Automobil- und Marinebereich sowie anderen Märkte zugutekommt. Verbesserungen adressieren insbesondere Multi-Core BEM- Berechnungen. Kunden im Automobilbereich und zugehörigen Industriesegmenten werden von den neuen BEM-Verbesserungen bei Berechnungen von Geräuschabstrahlungen zur Modellierung von äußerem Lärm, der z.B. von Fahrzeugmotoren, Verbraucherelektronik und Industriegeneratoren erzeugt wird, profitieren. Bei komplexen BEM Multi-Core-Berechnungen wurden Geschwindigkeitsbeschleunigungen bis zu einem Faktor 50 erreicht. Diese Verbesserung der Berechnungsgeschwindigkeit wurde insbesondere von der Luft- und Raumfahrt begrüßt, wo Anwender permanent nach Leistungssteigerungen bei der BEM- Modellierung und für den Support berechnungsintensiver Versagensvorhersagen suchen.

Kunden der Luft- und Raumfahrt sowie der Marine profitieren von einer verbesserten SEA-Modellierung verrippter Strukturen, wie sie in unteren Rumpfbereichen bei Marineanwendungen oder in Flugzeugrümpfen verwendet werden.

"Kunden haben uns um Unterstützung bei der Lösung größerer Modelle gebeten, insbesondere Boundary Element-Modelle. Diese Modelle benötigen viel Rechenzeit, insbesondere für höhere Frequenzen. Die neuen Verbesserungen in VA One nutzen die Vorteile der Multi-Core-Berechnung sowohl auf Einzelrechnern als auch bei verteilten Ressourcen (Cluster) und bieten erhebliche Verbesserungen in der allgemeinen Modelllaufzeit" sagt Chad Musser, Director of Vibro-Acoustics Solution bei ESI Group. "Mit der Veröffentlichung von VA One 2016 liefert ESI wichtige Erweiterungen, die unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil hinsichtlich Zeit und Kosten geben, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Unsere Fähigkeit, Kundenbedürfnisse konsistent in die Softwareerweiterungen einzubringen, unterstreicht ESIs Position als Industrieführer im Bereich der vibro-akustischen Simulation."

Für weitere Informationen über ESI VA One, finden Sie hier: http://www.esi- group.com/VAOne

Melden Sie sich für unser Kundenportal myESI an, um kontinuierlich aktualisierte Produkt-informationen, Tipps & Tricks sowie unser Schulungsangebot und Software- Downloads einzusehen: https://myesi.esi-group.com

Weitere ESI-Nachrichten, finden Sie hier: http://www.esi-group.com/company/press

ESI Group - Media Relations Céline Gallerne Celine.Gallerne@esi-group.com 33 1 41 73 58 46

Ansprechpartner in Deutschland Engineering System International GmbH Alexandra Lawrenz Siemensstr. 12B 63263 Neu-Isenburg Tel.: 49 6102 2067 183 Alexandra.Lawrenz@esi-group.com

Über ESI Group ESI Group ist ein führender Innovator für Virtual Prototyping Software und Services. Als Spezialist der Materialphysik hat ESI die einzigartige Kompetenz entwickelt, industrielle Hersteller dabei zu unterstützen, physische Prototypen zu ersetzen. Um dies zu erreichen, werden die Herstellung, Fertigung und Prüfung von Produkten unter unterschiedlichen Umgebungs- und Betriebsbedingungen virtuell abgebildet. Dank Virtual Reality, der Umsetzung von Systemmodellen und der Nutzung von Data Analytics, wird Virtual Prototyping heute immersiv und interaktiv: ESI-Kunden erwecken ihre Produkte zum Leben und können so zuverlässige Leistung, Gebrauchsfähigkeit und Wartungsfreundlichkeit gewährleisten. ESIs Lösungen helfen führenden OEMs und innovativen Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Produkte Zertifizierungstest bestehen - bevor ein physischer Prototyp gebaut wird - und dass ihre neuen Produkte wettbewerbsfähig sind. ESIs Virtual Prototyping-Lösungen adressieren den aufkommenden Bedarf an smarten und autonomen Produkten und unterstützen industrielle Hersteller in ihrer digitalen Transformation.

ESIs Kundenstamm erstreckt sich über nahezu alle Branchen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1100 hochkarätige Spezialisten, um die Bedürfnisse der Kunden in über 40 Ländern zu adressieren. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.esi-group.com/de

Bleiben Sie mit ESI in Verbindung

News Release in PDF -German: http://hugin.info/156812/R/2042845/762562.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: ESI Group via GlobeNewswire





























Dazu pressetext.de: Der Multitechnologiekonzern 3M übernahm vor fünf Jahren einen führenden Anbieter von Präzisions-Schleiftechnologie in Europa: die Winterthur Technology Group mit Produktionsstätten in sieben Ländern, darunter das Werk in Villach . 3M feiert fünf Jahre Innovation in Villach. Seitdem wurden in den Kärntner Standort fast 15 Millionen Euro investiert. Die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen trugen wesentlich zur Produktivitäts- und Qualitätssteigerung des Werkes, aber auch zur Aufwertung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Villach bei. weiterlesen ...

Artikel von wallstreet-online.de: Paris (ots/PRNewswire) -



CTV Outside Broadcast (CTVOB), a subsidiary of Euro Media Group

(EMG), the leading provider of broadcast facilities and services in

Europe, with its Clients European Tour Productions and SKY Sports won

the 2016 Sport Production Achievement Award . CTV Outside Broadcast Wins 2016 Sport Production Achievement Award at IBC. The award was presented

to the winners during the reception at the IBC in Amsterdam weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de weiter: CSC (NYSE: CSC), a global leader in next-generation IT services and solutions, today announced that Gartner, Inc . CSC Named a Leader in Gartner Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Infrastructure Utility Services, North America. (NYSE: IT), the world's leading information

technology research and advisory company, has positioned CSC as a leader in its 2016 “Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Infrastructure Utility Services, North America” report. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet dazu: DGAP-Media / 15 09 2016 / 10:45



NORMA Group honors NB Norder Bandstahl as best supplier in the EMEA region



Maintal/Norden, Germany, September 15, 2016 - NORMA Group, a global market

leader in engineered joining technology, has bestowed its Global Supplier

Recognition Award on NB Norder Bandstahl GmbH ("Norder Bandstahl") for

being its best supplier . NORMA Group honors NB Norder Bandstahl as best supplier in the EMEA region. weiterlesen ...

nw-news.de meldet: Computer/Internet: Apple entschuldigt sich für Probleme mit iPhone-Update weiterlesen ...

rhein-zeitung.de berichtet dazu: Apple entschuldigt sich für Probleme mit iPhone-Update weiterlesen ...

n-tv.de schreibt: Kein Schadenersatz fällig: Vorinstallierte Software geht in Ordnung weiterlesen ...

Dazu schreibt tagesschau.de: EuGH weist Klage gegen vorinstallierte Software ab weiterlesen ...

www.br.de berichtet: EuGH erklärt Verkauf von Computern mit vorinstallierter Software für rechtens weiterlesen ...

www.br.de weiter: EuGH verkündet Urteil zu vorinstallierter Software weiterlesen ...