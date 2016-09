Baden-Baden - Mit dem Smartphone am Lenkrad

Baden-Baden - Am Montag um 14.10 Uhr konnte es eine 25 Jahre alte Autofahrerin offenbar nicht unterlassen, während der Fahrt ihre erhaltenen Nachrichten vom Smartphone abzurufen. Dazu hielt sie es in der Karlsruher Straße vor das Armaturenbrett und blickte durch ihr Lenkrad auf das Display. So abgelenkt bemerkte die junge Frau allerdings nicht, dass sie dabei von einer Streifenwagenbesatzung beobachtet wurde. Die Beamten stoppten die gefährliche Fahrt des Suzuki, eine Anzeige folgt.

