"BAD VILBEL - Der Pharmahersteller Stada strebt trotz eines belastenden Geschäftsumbaus einen höheren Jahresgewinn an "

Bild: © Stada Arzneimittel AG

Aktuell muss das Unternehmen mit weltweit rund 10 500 Mitarbeitern erhebliche Belastungen durch einen Organisationsumbau tragen. Nicht profitable Geschäftsfelder seien aufgegeben und abgeschrieben worden. Im dritten Quartal halbierte sich der Konzerngewinn auf 18,3 Millionen Euro. Grund waren Finanzvorstand Helmut Kraft zufolge einmalige Wertberichtigungen unter anderem wegen der Einstellung des Brasilien-Geschäfts und des Rückzugs aus Ägypten. Auch für das Schlussquartal sei noch einmal mit Belastungen in niedriger zweistelliger Millionenhöhe zu rechnen. Auch Währungseffekte in den wichtigen Märkten Großbritannien und Russland belasteten das Stada -Geschäft. Insbesondere russischen Konsumenten fehlten zudem die Mittel, auf eigene Rechnung Marken-Medikamente zu kaufen. Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte fiel der Konzerngewinn mit 43,8 Millionen Euro um 4 Prozent höher als vor einem Jahr aus. Der Umsatz des Herstellers von Generika und freiverkäuflichen Apothekenprodukten blieb in dem Quartal mit 507,0 Millionen Euro weitgehend auf Vorjahresniveau. Vorstandschef Matthias Wiedenfels bekräftigte die Wachstumsstrategie, gut eingeführte Markenprodukte auf weitere internationale Märkte zu bringen. Stada will zudem verstärkt Biotech-Arzneimittel vertreiben, die von Partnerfirmen hergestellt werden. Wiedenfels bekannte sich ausdrücklich zum Stammgeschäft der Nachahmer-Medikamente. "Generika sind unser Brot- und Buttergeschäft und bleiben unsere strategische Basis." Der Umsatzanteil solle langfristig zugunsten der lukrativeren Markenprodukte von 60 auf 40 Prozent zurückgehen. Für Zukäufe könne man jährlich zwischen 250 und 350 Millionen Euro aufbringen. Keinen Kommentar gaben die Vorstände zu Berichten, dass Stada im Visier von Finanzinvestoren steht. Man konzentriere sich auf die eigene klare Wachstumsstrategie, erklärte Wiedenfels.

























Dazu berichtet dgap.de: STADA Arzneimittel AG, DE0007251803 . STADA mit weiterem Wachstum in den ersten 9 Monaten 2016 - Bereinigter Konzerngewinn von nun mindestens 180 Mio. EUR für Gesamtjahr 2016 erwartet. weiterlesen ... dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ... dgap.de schreibt: STADA Arzneimittel AG, DE0007251803 . STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ... dpa.de schreibt: STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs . STADA Arzneimittel AG. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung weiterlesen ... rumas.de meldet: STADA-Aktie: Kaufen! Spekulationen über Zerschlagung oder Übernahme sichern Aktienkurs nach unten ab - Aktienanalyse weiterlesen ...































rumas.de: STADA-Aktie: Mittelfristziele bestätigt - Aktienanalyse weiterlesen ... Dazu meldet rumas.de: STADA-Aktie: HV endet mit Teilerfolgen für STADA und AOC - Kursziel erhöht - Aktienanalyse weiterlesen ... rumas.de schreibt dazu: STADA-Aktie: Hauptversammlung - AOC setzt sich teilweise durch - Aktienanalyse weiterlesen ... Artikel von rumas.de: STADA-Aktie: Achtung, Bärenangriff! Chartanalyse weiterlesen ... Weitere Nachricht von aktien-meldungen.de: STADA Arzneimittel AG: Aufsichtsrat wählt Carl Ferdinand Oetker zum neuen Vorsitzenden (deutsch) weiterlesen ...

Geschäftsumbau belastet Stada - Konzerngewinn soll trotzdem steigenBAD VILBEL - Der Pharmahersteller Stada strebt trotz eines belastenden Geschäftsumbaus einen höheren Jahresgewinn an. Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte soll zum Jahresende ein Gewinn von mindestens 180 Millionen Euro stehen, kündigte das Unternehmen aus Bad Vilbel bei Frankfurt am Donnerstag an. Im vergangenen Jahr hatte die Kennzahl bei knapp 166 Millionen Euro gelegen.