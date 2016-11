"Auf die Gegenspur gekommen Steil windet sich die Passstraße den Zirler Berg hinunter "

Augsburg/Zirl - Nach dem Unfall mit einem deutschen Reisebus in Tirol gibt es erste Hinweise auf eine mögliche Ursache. Der genaue Hergang des UnglĂŒcks mit zwei schwer verletzten Frauen am Zirler Berg bei Innsbruck war der österreichischen Polizei zufolge aber auch heute noch unklar.

Spuren auf dem Asphalt der viel befahrenen Verbindung von Österreich ins bayerische Mittenwald zeigten jedoch, dass die FahranfĂ€ngerin unmittelbar vor einer scharfen Rechtskurve voll gebremst habe. «Dann kann man die Kurve nicht mehr kriegen», so ein Polizeisprecher. Die 18-jĂ€hrige MĂŒnchnerin und ihre Mutter gerieten auf die Gegenspur, wo das Auto der beiden mit dem Bus zusammenstieß.

Die Italienurlauber aus Schwaben im Bus kamen am Freitagabend weitgehend mit dem Schrecken davon - wohl auch, weil der Fahrer des Doppeldeckers umsichtig reagiert hat. So blieb ein grĂ¶ĂŸeres UnglĂŒck aus, und ein Ersatzbus konnte die 26 ReisegĂ€ste, eine Reiseleiterin und die beiden Busfahrer bereits in der Nacht zum Samstag zurĂŒck nach Deutschland bringen, wie GeschĂ€ftsfĂŒhrer Philipp Hörmann von Hörmann Reisen sagte.

Ihm zufolge geht es den Bustouristen nach dem Zusammenstoß soweit gut. Auch der Busfahrer mache einen «gefassten Eindruck». Schlimm traf es hingegen die beiden Pkw-Fahrerinnen aus MĂŒnchen. Die 18 Jahre alte Fahrerin und ihre Mutter wurden durch den Zusammenstoß an den Beinen eingeklemmt und mussten aus dem Wrack geschnitten werden. WĂ€hrend es der Tochter schon besser gehe, gebe es «bezĂŒglich der Mutter keine positiven Nachrichten», sagte ein Polizeisprecher. «Sie wird sicherlich in der nĂ€chsten Zeit nicht zum Unfall befragt werden können.»

Der Bus rollte nach dem Zusammenprall auf der stark abschĂŒssigen Straße rĂŒckwĂ€rts, stieß gegen drei weitere Autos und fuhr ĂŒber den Fahrbahnrand hinaus ĂŒber eine Böschung. «Da kann man sehen, welche KrĂ€fte wirken», sagte der Notfallbeauftragte des RDA-Busverbands, Johannes HĂŒbner, am Samstag. Dem 49 Jahre alten Busfahrer gelang es, sein Fahrzeug so an BĂ€ume anzulegen, dass es weder umstĂŒrzte noch die Böschung komplett hinunterrutschte. Er habe so wohl einen schlimmeren Unfall verhindert, so HĂŒbner.

Hörmann sagte, der Busfahrer arbeite seit mehr als zehn Jahren in seinem Unternehmen. «Er ist ein Routinier auf der Straße.» Nach dem Unfall habe er sich als erstes um die GĂ€ste gekĂŒmmert. «Er hat mir gesagt: «Ich wollte nicht wie KapitĂ€n Schettino als erster das Schiff verlassen.»» Francesco Schettino war der verantwortliche SchiffsfĂŒhrer beim Unfall des gekenterten Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia.

Dank des Einsatzes des Busfahrers hĂ€tten die Menschen das Fahrzeug weitgehend schon verlassen gehabt, als die Polizei anrĂŒckte, sagte Hörmann. Er selbst machte sich am Abend noch auf zum Unfallort. Einige Reisende seien in einer GaststĂ€tte versorgt worden, andere ins Krankenhaus gekommen. Das hĂ€tten sie aber noch am Abend verlassen können, so dass ein Ersatzbus alle in der Nacht zurĂŒckbrachte.

Die Reisenden im Alter von 40 bis 75 Jahren aus der Region Augsburg waren auf dem RĂŒckweg aus dem italienischen Ort Abano Terme, wie Hörmann sagte. Die Tour werde jede Woche gefahren, die GĂ€ste buchten ihre Reisen aber einzeln und seien in unterschiedlichen Hotels untergebracht. Änderungen am Fahrplan werde es nicht geben, sagte Hörmann. «Ich denke auch, der Busfahrer wird eine neue Tour diese Woche fahren, wenn er das möchte.» FĂŒr Samstag sei er aber fĂŒr eine geplante Fahrt ersetzt worden, um sich von dem Unfall zu erholen.

Dazu meldet presseportal.de: Viermal Alkohol im Verkehr . Polizeiinspektion Heidekreis / Viermal Alkohol im Verkehr. weiterlesen ...

Dazu berichtet www.tt.com weiter: In Deutschland geht die Angst um, dass FlĂŒchtlinge erst in Berlin, Köln oder anderswo radikalisiert werden könnten . Islamisten buhlen um FlĂŒchtlinge. weiterlesen ...

Meldung von dts-nachrichtenagentur.de: Zwei Tage vor der US-PrĂ€sidentschaftswahl hat der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer vor ĂŒberzogener Kritik aus Deutschland an Donald Trump gewarnt . Seehofer warnt vor ĂŒberzogener Kritik aus Deutschland an Trump. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu: Zwei UnfÀlle an der selben Kreuzung . Polizei Gelsenkirchen / Zwei UnfÀlle an der selben Kreuzung. weiterlesen ...

Mehr dazu von sport1.de: Porsche holt den Herstellertitel bei der WEC weiterlesen ...

Dazu berichtet augsburger-allgemeine.de weiter: Stabile Konjunktur: Deutsche sind vor Weihnachten in Kauflaune weiterlesen ...

shortnews.de schreibt: Unternehmer legte eine Tonne Gold bei Bank an: 40 Millionen Euro spurlos verschwunden weiterlesen ...

Weitere Nachricht von politikexpress.de: Ärzteschaft: Ohrfeige fĂŒr Standesvertretung (FOTO) weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de schreibt dazu: Deutschland: Nur jeder Dritte checkt Mietvertrag weiterlesen ...

Dazu berichtet schwarzwaelder-bote.de weiter: Deutschland: Deutsche sind vor Weihnachten in Kauflaune weiterlesen ...