Dazu schreibt dpa.de: ATLANTA - Die VW-Sportwagentochter Porsche hat im Oktober dank des neuen Modells vom Kompakt-SUV Macan in den USA kräftig zugelegt . VW-Sportwagentochter Porsche legt im Oktober in USA kräftig zu. Der Absatz stieg insgesamt im Vorjahresvergleich um 10,7 Prozent auf 4506 Autos, wie Porsche am Dienstag in Atlanta mitteilte. Dabei kletterte der Verkauf der Macan-Reihe auf mehr als das Doppelte und glich damit Rückgänge beim Cayenne und dem 911er-Sportwagen mehr als aus. Im bisherigen Jahresverlauf steht für die Schwaben bisher bei allem Modellen zusammen ein Verkaufsplus von 3,2 Prozent zu Buche. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: HERNDON - Die Volkswagen -Tochter Audi hat im Oktober in den USA an Fahrt verloren . VW-Tochter Audi verliert in USA an Tempo. Der Absatz stagnierte mit plus 0,1 Prozent bei 17 721 Fahrzeugen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In den beiden Vormonaten hatte die Oberklassetochter der Wolfsburger noch etwas mehr Autos verkauft als im Jahr zuvor. Nach zehn Monaten beträgt das Plus im bisherigen Jahresverlauf 2,9 Prozent. Gut lief im Oktober der Verkauf des wichtigsten Modells A4 mit einem Plus von einem Drittel. Auch das SUV-Dickschiff Q7 verkaufte sich rund ein Drittel besser. Vom A6 und der Q5 wurden unter anderem wegen anstehender Modellwechsel weniger abgesetzt. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: HERNDON - Volkswagen muss bei seiner Kernmarke VW in den vom Dieselskandal besonders betroffenen USA einen weiteren herben Rückschlag einstecken . Volkswagen-Kernmarke VW: Verkäufe in USA rutschen im Oktober weiter deutlich ab. Der Absatz im Oktober ging im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 18,5 Prozent auf 24 779 Autos zurück, wie die US-Tochter des Konzerns am Dienstag in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im Oktober standen bei den meisten Modellen prozentual zweistellige Rückgänge zu Buche, auch beim wichtigen Passat. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: Peking - Spannungen über die Investitionsbedingungen in China und Deutschland haben den Besuch von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Peking überschattet . Spannungen in China: Streit um Investitionen. Für Irritationen sorgte auch das Fehlen von Chinas Handelsminister Gao Hucheng und Gabriel in der Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses. Dass der deutschen Wirtschaft damit «die kalte Schulter» gezeigt worden sei, wies Gabriel aber zurück. In seinen Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten und dem Handelsminister setzte sich der Vizekanzler für mehr Marktzugang und faire Wettbewerbsbedingungen in China ein. weiterlesen ...

Nachricht von boerse-online.de: Volkswagen-Kernmarke VW: Verkäufe in USA rutschen im Oktober weiter deutlich ab weiterlesen ...





























boerse-online.de: Volkswagen-Aktie: Absatz in den USA bricht weiter ein weiterlesen ...

Dazu berichtet abendblatt.de weiter: Bestseller in den USA: Alexander von Humboldt und unser Verständnis von Natur weiterlesen ...

Dazu meldet rhein-zeitung.de weiter: Spannungen in China: Streit um Investitionen weiterlesen ...

dw-world.de meldet dazu: Steinmeier in Vietnam weiterlesen ...

Dazu schreibt meedia.de weiter: Kinocharts: grandioser Start für „Doctor Strange“, Bestsellerverfilmung „Inferno“ floppt in den USA weiterlesen ...