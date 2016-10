"ATLANTA - Der US-Getränkeriese Coca-Cola tut sich weiter schwer "

Der Umsatz schrumpfte verglichen mit dem Vorjahreswert um sieben Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar (9,7 Mrd Euro). Es war bereits das sechste Quartal mit einem Minus in Folge. Der Überschuss fiel um 28 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar.

Während die Geschäfte im nordamerikanischen Heimatmarkt und in der Asien-Pazifik-Region vor allem dank höherer Nachfrage nach stillen Getränken wie Mineralwasser und Sportdrinks besser liefen, verdiente Coca-Cola in Lateinamerika, Europa, dem Mittleren Osten und Afrika weniger.

Das Unternehmen leidet weiter unter dem starken Dollar, der Auslandseinnahmen nach Umrechnung in die US-Währung verringert. Dieser Wechselkurseffekt drückte den Umsatz um zwei Prozent.

Aus eigener Kraft - also ohne Währungseinflüsse und Umstrukturierungen sowie Zu- und Verkäufe von Geschäftsteilen - schaffte Coca-Cola im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von drei Prozent. Konzernchef Muhtar Kent zeigte sich zufrieden: "Wir haben Ergebnisse im Rahmen unserer Erwartungen geliefert."

Die Vorhersagen der Finanzanalysten wurden mit den Quartalszahlen übertroffen. Im frühen US-Börsenhandel notierte die Coca-Cola-Aktie zuletzt leicht im Plus.





Dazu schreibt fifa.com weiter: Die vielen Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ haben an der Spitze der FIFA/Coca-­Cola-Weltrangliste für Bewegung gesorgt . Deutschland und Brasilien dicht hinter Argentinien. Neu auf Platz zwei und drei sind Deutschland und Brasilien. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), Südkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58). weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: BERLIN - Der Getränkehersteller Coca-Cola setzt seinen Stellenabbau in Deutschland im kommenden Jahr fort . Coca-Cola streicht 150 Stellen in Berlin. Von den 480 Stellen, die nach Unternehmensangaben bundesweit wegfallen sollen, befinden sich etwa 150 in Berlin. Rund 50 Arbeitsplätze in Brandenburg sollen nach Unternehmensangaben verlagert werden. In der Werkstatt Perwenitz im Kreis Havelland würden acht Stellen gestrichen, sagte ein Sprecher von Coca-Cola. weiterlesen ...

dpa.de: BERLIN - Der Getränkehersteller Coca-Cola setzt seinen Stellenabbau in Deutschland im kommenden Jahr fort . Gewerkschaft: Coca-Cola streicht 150 Stellen in Berlin. Von den 480 Stellen, die nach Unternehmensangaben bundesweit wegfallen sollen, befinden sich laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) etwa 150 in Berlin und knapp 50 in der Werkstatt Perwenitz im Kreis Havelland. weiterlesen ...

Dazu nwzonline.de: Getränkehersteller baut 150 Stellen in Berlin ab weiterlesen ...





























plasticker.de schreibt weiter: Forum PET: Interessenvertretung feiert 25-jähriges Bestehen weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de weiter: Coca-Cola-Aktie: negative Überraschung! - Aktienanalyse weiterlesen ...

wiwo.de berichtet dazu: Coca-Cola: Harter Kampf um heißen Kaffee weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von oberpfalznetz.de: Künftig soll auch ?Einweg? draufstehen weiterlesen ...

Artikel von kreiszeitung.de: Wirksames Ebola-Serum kommt bald aus Niedersachsen weiterlesen ...