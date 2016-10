"ATLANTA/CHICAGO - Beim US-Paketdienst UPS bringen Rückstellungen für die Betriebsrenten die Gewinnpläne für 2016 in ..."

Am Finanzmarkt richtete sich der Blick weniger auf die Betriebsrenten als auf das laufende Geschäft von UPS. In den Monaten Juli bis September toppte der Konzern beim Umsatz die Erwartungen der Analysten, beim Gewinn traf er die Erwartungen. Zum Handelsstart in New York sank der UPS-Aktienkurs um 1,7 Prozent.

So steigerte der Paketdienst seinen Umsatz im dritten Quartal auf 14,9 Milliarden Dollar (13,7 Mrd Euro) - ein Plus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Überschuss kletterte um ein Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar nach oben. Während das Geschäft mit internationalen Sendungen mehr Gewinn abwarf, verdiente UPS auf dem Heimatmarkt sowie bei der Fracht und der Lieferketten-Logistik trotz höherer Erlöse weniger als ein Jahr zuvor.

Die 14 neuen Jumbo-Frachter will UPS auf internationalen Strecken einsetzen. Die älteren Jumbo-Frachter vom Typ 747-400 sollen dafür zunehmend wieder in den USA abheben. Zudem hat sich der Konzern nach eigenen Angaben Kaufoptionen für weitere 14 neue Fracht-Jumbos gesichert. Bei Boeing dürfte der Auftrag für Jubelstürme sorgen: Wegen lange ausbleibender Neubestellungen war in der Branche bereits über ein baldiges Ende für den Jumbo spekuliert worden. Laut Preisliste haben die 14 Jets einen Gesamtwert von 5,3 Milliarden Dollar. Allerdings sind in der Branche hohe Rabatte üblich, besonders bei wenig gefragten Modellen.

UPS ließ mit seiner Einschränkung bei der Jahresprognose derweil viel Raum zur Spekulation. So soll der Gewinn je Aktie in diesem Jahr zwar weiterhin 5,70 bis 5,90 US-Dollar erreichen. Darin ist aber eine bisher nicht bekannte Belastung bei den Betriebsrenten nicht enthalten. Diese könne - unter anderem wegen der Niedrigzinsen - eine erhebliche Höhe erreichen, hieß es ohne Nennung einer Größenordnung. Einfluss darauf hätten unter anderem die Zinsentwicklung, die Renditen, die demographische Entwicklung und andere Annahmen, die Versicherungsmathematiker bei ihren Rentenprognosen berücksichtigen müssen.

Die Niedrigzinsen machen auch in Deutschland vielen Unternehmen zu schaffen, die ihren Mitarbeitern feste Zusagen zur Höhe ihrer Betriebsrenten gemacht haben. Weil die für die Pensionen angelegten Summen absehbar weniger Rendite abwerfen, müssen viele Konzerne in der Bilanz schon heute mehr Geld zurücklegen.





Weitere Nachricht von aktiencheck.de: New York - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Howard Rubel von Jefferies & Co:



Howard Rubel, Analyst von Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co . Boeing-Aktie: Großauftrag von Regierung erhalten! - Aktienanalyse. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA). weiterlesen ...

aktiencheck.de: New York - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Howard Rubel von Jefferies & Co:



Howard Rubel, Analyst von Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co . Boeing-Aktie: Flugzeug-Deal mit dem Iran! - Aktienanalyse. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA). weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet: New York - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Hunter Keay von Wolfe Research:



Laut einer Aktienanalyse erwartet Hunter Keay, Analyst vom Investmenthaus Wolfe Research, in Bezug auf die Aktien von Boeing Co . Boeing-Aktie: schleichende Vorsicht wandelt sich zur ausgewachsene Sorge! - Aktienanalyse. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) nur noch eine durchschnittliche Kursentwicklung. weiterlesen ...

Dazu schreibt aktiencheck.de: FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04 11 2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT . XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 04.11.2015 - 2. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.11.2015. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PFE XETR US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.255 EUR INL XETR US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.219 EUR BCO XETR US0970231058 BOEING CO. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von www.br.de: Die Gefahr aus dem Netz: Der digitale Krieg weiterlesen ...





























Dazu meldet rumas.de weiter: Boeing-Aktie: Aktienkurs kann abheben! - Aktienanalyse weiterlesen ...