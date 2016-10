"ATHEN - Nach mehreren negativen Meinungsumfragen plant der linke griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras laut ..."

In allen Umfragen liegt die Syriza-Linkspartei zwischen sechs und zehn Prozentpunkte hinter der konservativen Partei Nea Dimokratia. Tsipras plane politischen Analysten zufolge mit der Regierungsumbildung auch Nachrichten an die Gläubiger zu senden. Um seine Reformwilligkeit zu beweisen, möchte er Minister, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der von den Gläubigern geforderten Reformen und Privatisierungen machen, absetzen. Tsipras fordert zudem Gespräche zu Reduzierung des griechischen Schuldenberges.

Griechenland hängt seit 2010 am Tropf der Gläubiger. Der Schuldenberg wird zurzeit auf 315 Milliarden Euro geschätzt. Das sind 179,2 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat im Oktober mitteilte. Der Schuldenberg sei nicht tragbar und sollte umstrukturiert werden, so der Internationale Währungsfonds.

BERLIN - Für Ifo-Chef Clemens Fuest ist die schwache Kapitalausstattung europäischer Banken ein Hemmschuh der Eurozonen-Wirtschaft . Ifo-Chef: Europäische Banken brauchen härtere Kapitalvorgaben. "Die Politik hat einen schweren Fehler gemacht nach der Finanzkrise: Man hätte die Regulierung in Detailbereichen geringer halten sollen und dafür bei der Kapitalregulierung deutlich härter vorgehen müssen", sagte Fuest, seit April Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

