"ATHEN - Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hofft, dass sich seine Regierung bald mit den ..."

Die griechischen Staatsschulden werden zurzeit auf 328 Milliarden Euro geschätzt. Eine Analyse des Internationalen Währungsfonds (IWF) kam erst vor wenigen Tagen zu dem Schluss, dass ein Schuldenerlass für das Land unerlässlich sei. Selbst wenn Griechenland alle geplanten Reformen umsetze, könne es nicht einfach "aus den Schulden herauswachsen", hieß es in einem Bericht des IWF.





























Mehr dazu von dpa.de: Nürnberg - Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK veröffentlicht heute aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland . GfK veröffentlicht Daten zur Verbraucherstimmung. Dabei schließen Fachleute nicht aus, dass sich das Konsumklima im September erstmals seit Monaten leicht eingetrübt hat. Bereits in den beiden Vormonaten - unmittelbar nach der britischen Brexit-Entscheidung - hatten sich deutsche Verbraucher im Blick auf die Konjunktur nicht mehr ganz so optimistisch gezeigt wie zuvor. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt: Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat gemeinsam mit sieben weiteren EU-Verkehrsministern, unter anderem von Frankreich und Italien, die EU-Kommission zu

einem härteren Vorgehen gegen Sozialdumping im Lkw-Verkehr aufgefordert . EU-Verkehrsminister fordern Vorgehen gegen Sozialdumping im Lkw-Verkehr. In einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc, über den die Zeitungen der weiterlesen ...

Dazu meldet dts-nachrichtenagentur.de: Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat gemeinsam mit sieben weiteren EU-Verkehrsministern, unter anderem von Frankreich und Italien, die EU-Kommission zu einem härteren Vorgehen gegen Sozialdumping im Lkw-Verkehr aufgefordert . EU-Verkehrsminister fordern Vorgehen gegen Sozialdumping im Lkw-Verkehr. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: NÜRNBERG - Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK veröffentlicht am Mittwoch (08 00 Uhr) aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland . GfK veröffentlicht Daten zur Verbraucherstimmung. Dabei schließen Fachleute nicht aus, dass sich das Konsumklima im September erstmals seit Monaten leicht eingetrübt hat. Bereits in den beiden Vormonaten - unmittelbar nach der britischen Brexit-Entscheidung - hatten sich deutsche Verbraucher im Blick auf die Konjunktur nicht mehr ganz so optimistisch gezeigt wie zuvor. Allerdings hatte die GfK immer wieder betont, trotz leicht gedämpfter Konsumlust sei die Verbraucherstimmung noch immer weitaus besser als in den zurückliegenden Jahren. weiterlesen ...

Mehr dazu von tagesschau.de: EU-Verteidigungspolitik: Die Briten bleiben die Bremser weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von www.haz.de: Dobrindt plant fürs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...

Dazu meldet eishockey-magazin.de: 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft: Ab sofort Tagestickets erhältlich weiterlesen ...

dw-world.de schreibt dazu weiter: EU will bei Verteidigung besser kooperieren weiterlesen ...

Dazu neuepresse.de: Mit fünf Schritten ins Turbo-Netz weiterlesen ...

Weitere Nachricht von morgenweb.de: Dieter Dehm zeigt keine Reue weiterlesen ...