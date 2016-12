"ATHEN - Aus Protest gegen neue Rentenkürzungen und Steuererhöhungen wollen Griechenlands Gewerkschaften das Land an ..."

Die Seeleute streiken bereits seit einer Woche. Griechische Zeitungen erscheinen am Donnerstag nicht, weil die Journalisten am Vortag gestreikt haben. Es gab am Mittwoch auch keine Nachrichten in Radio und Fernsehen. Zu den Aktionen haben die zwei größten Gewerkschaften des privaten und staatlichen Bereichs, GSEE und ADEDY, aufgerufen.

Dazu berichtet wallstreet-online.de: TOKIO - Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal deutlich geringer gewachsen als zunächst gedacht . Japans Wirtschaft geringer gewachsen als gedacht. Nach revidierten Berechnungen der Regierung vom Donnerstag wuchs die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zwischen Juli und September um eine hochgerechnete Jahresrate von 1,3 Prozent. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker noch weiterlesen ...

dpa.de: TOKIO - Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal deutlich geringer gewachsen als zunächst gedacht . Japans Wirtschaft geringer gewachsen als gedacht. Nach revidierten Berechnungen der Regierung vom Donnerstag wuchs die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zwischen Juli und September um eine hochgerechnete Jahresrate von 1,3 Prozent. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker noch ein Plus von real 2,2 Prozent errechnet. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal legte die Wirtschaft um 0,3 Prozent und nicht wie zunächst berechnet um 0,5 Prozent zu, hieß es. weiterlesen ...

anleihencheck.de schreibt: Wien (www anleihencheck de) - Kenner prognostizieren eine Kehrtwende bei den Kursen von Staatsanleihen: "Die Gezeitenwende am Anleihenmarkt ist da", sagt Markus Tischer, so die Experten von "FONDS professionell" Als treibende Kraft sehe der Senior Quantitative Analyst beim Anleihemanager Bantleon die anziehende Konjunkturdynamik und steigenden Inflationserwartungen in wichtigen Märkten wie den USA, Deutschland, Japan und der Schweiz: "Sollte sich weder die Konjunktur- noch die . Bantleon-Profi sagt Bond-Bullen baldigen Tod voraus - Anleihenews. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de weiter: Frankfurt - Eine starke Bau- und Einzelhandelsaktivität in Deutschland deuten sich mit den Oktoberdaten an, so die Analysten der DekaBank Das Muster einer überwiegend binnengetriebenen Konjunktur setze sich fort Die Industriedaten seien gemischt gewesen: Einerseits schwache Produktions- und Umsatzdaten, andererseits bärenstarke Auftragseingänge . Deutsche Wirtschaft: Unterm Strich ein guter Oktober. weiterlesen ...

rhein-zeitung.de schreibt weiter: Syrische Truppen erobern Aleppos Altstadt weiterlesen ...

Weitere Nachricht von oberpfalznetz.de: Im Jahr 2017 mehr Geld in der Tasche weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von sport1.de: EM: Niederlande melden sich zurück weiterlesen ...

Dazu meedia.de weiter: Rückzug aus dem Ausland: Gruner + Jahr steigt in Spanien aus weiterlesen ...

N24.de weiter: Kaufkraft-Studie - Deutsche werden 2017 mehr Geld ausgeben können weiterlesen ...

Dazu aachener-zeitung.de: Deutsche werden 2017 mehr Geld ausgeben können weiterlesen ...