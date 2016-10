"ASSLAR - Der Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum bereitet sich nach einer Stagnation im Sommer auf einen ..."

Nachdem Erlöse und Gewinn im ersten Halbjahr gesunken waren, konnte Pfeiffer im dritten Quartal die Zahlen aus dem Vorjahreszeitraum in etwa halten. Der Umsatz blieb mit 114,5 Millionen Euro stabil. Der Überschuss ging um knapp ein Prozent auf 10,5 Millionen Euro zurück. Der Auftragseingang legte um gut fünf Prozent auf 110,5 Millionen Euro zu. "Obwohl die letzten Monate von einer vorübergehenden Kaufzurückhaltung einiger unserer Großkunden geprägt waren, konnten wir dies mit Umsätzen einer ganzen Reihe von Neukunden fast vollständig ausgleichen", sagte Bender.





Dazu berichtet dgap.de: Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 . Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntgabe des Ergebnisses für 9M/2016. weiterlesen ...

Mehr dazu von yahoo.com: Daimler-Chef Dieter Zetsche hält nichts von Versuchen, chinesische Investoren mit Gesetzen vom deutschen Markt fernzuhalten . Daimler-Chef Zetsche mahnt zu Gelassenheit gegenüber China. "Wenn ich Zäune hochziehe, dann werden die Unternehmen müde und träge", sagte Zetsche dem "Handelsblatt" vom Montag. "Die Stärke des Wirtschaftsstandortes Deutschland kommt doch daher, dass Wirtschaft und Staat weitgehend getrennt sind. Diese Trennung sollten wir auch erhalten." weiterlesen ...

presseportal.de meldet dazu: Bonn - Die Revolution hat einen Namen: Industrie 4 0 Politik und Wirtschaft kündigen einen radikalen Wandel an, der nicht nur die Produktion in den Fabriken in einem nie dagewesenen Ausmaß verändern wird . phoenix Thema: Mensch.Macht.Arbeit - Industrie 4.0 - Montag, 31. Oktober 2016, 12.45 Uhr. Roboter und Computeralgorithmen rütteln an den Grundfesten der weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: STUTTGART - Die baden-württembergische Wirtschaft und Politik sieht den Rückgang der Exporte nach China mit Gelassenheit . Weniger Exporte nach China - besserer Marktzugang gefordert. Der dortige Markt bleibe ein Schlüssel für den Exporterfolg des Südwestens, sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Peter Kulitz, am Mittwoch in Stuttgart anlässlich der Messe Global Connect. Von Januar bis August dieses Jahres waren die Ausfuhren nach Angaben des Wirtschaftsministeriums erstmals seit vielen Jahren nennenswert um 4,4 Prozent auf etwas mehr 9,1 Milliarden Euro gesunken. weiterlesen ...

finanztreff.de meldet dazu: Weniger Exporte nach China - besserer Marktzugang gefordert weiterlesen ...





























Dazu berichtet finanztreff.de weiter: DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung weiterlesen ...

Dazu boerse-online.de: Halloween lässt bei Unternehmen die Kassen klingeln weiterlesen ...

Dazu berichtet wzonline.de: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...

Dazu berichtet t-online.de: Deutsche Industrie hebt Wachstumsprognose weiterlesen ...

Dazu berichtet finanztreff.de weiter: Japans Wirtschaft bleibt in schwacher Verfassung - Nur Industrie gibt Hoffnung weiterlesen ...