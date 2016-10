Arago, ein Pionier im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und Marktführer für intelligente IT-Automatisierungslösungen mit Sitz in Frankfurt/Main und New York City, hat heute seine Zusammenarbeit mit der UBS AG („UBS“) bekanntgegeben

Die Vereinbarung zwischen Arago und UBS ist ein Mehrjahresvertrag. Während dieses Zeitraums wird UBS HIRO zur Lösung komplexer IT-Aufgaben in nicht-standardisierten Umgebungen ihrer IT-Infrastruktur einsetzen. Die UBS profitiert außerdem von HIROs analytischen Fähigkeiten: So wird die Plattform Probleme in der IT-Landschaft präventiv identifizieren und beheben, bevor diese den Betrieb einschränken.

„Die Implementierung von HIRO ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer neuen Art der Prozessautomatisierung mittels künstlicher Intelligenz. Damit setzt die UBS als Innovationsführer neue Akzente“, sagte Dr. Stephan Murer, Chief Technology Officer von UBS. „Nach einer kurzen Testphase überzeugten uns die Vorteile, die Arago den Kunden mit seiner künstlichen Intelligenz zur Verfügung stellt. Die Integration von HIRO in unser hochkomplexes Ökosystem vollzog sich dabei reibungslos.“

„Wir freuen uns sehr, dass UBS unsere Spitzentechnologie einsetzt, um die Leistungsfähigkeit ihrer IT deutlich zu steigern“, so Chris Boos, CEO von Arago. „Dank HIRO wird IT zum Wettbewerbsvorteil im digitalen Zeitalter. Mit unserer KI-Plattform kann UBS selbst die dynamischen Prozesszyklen und anspruchsvollen Aufgaben im Bankensektor automatisieren. HIRO steigert nicht nur die Effizienz des Systembetriebs, sondern senkt auch die Kosten. Die Partnerschaft mit einem Weltmarktführer im Finanzsektor demonstriert ganz klar die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer KI-Plattform.“

Über Arago

Mehr über HIRO und intelligente IT-Automatisierungslösungen erfahren Sie unter http://www.arago.co.

Aktuelle Forschungsergebnisse und Nachrichten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz finden Sie unter http://www.arago.ai.

