"Apple hat seinen Profi-Notebooks nach langer Zeit erstmals wieder ein größeres Upgrade verpasst "

Cupertino - Vier Jahre sind in der High-Tech-Branche fast eine Ewigkeit. So lange hat es gedauert, bis Apple seiner populĂ€ren Profi-Laptopreihe MacBook Pro eine komplette Überarbeitung gegönnt hat.

Die neuen Modelle stecken nun in noch kompakteren GehĂ€usen, sind mit moderner Chip-Technologie vollgepackt, haben an Gewicht verloren und brillieren im wahrsten Wortsinn mit einem exzellenten Bildschirm. Die grĂ¶ĂŸte Änderung betrifft aber das Bedienkonzept.

Das Team um Apple-Chefdesigner Jony Ive griff den Trend auf, Computer auch ĂŒber einen berĂŒhrungsempfindlichen Bildschirm zu bedienen. Doch im Gegensatz zu Microsoft wird bei Apple nicht der große Hauptbildschirm zum Touch-Eingabefeld, sondern nur ein schmaler OLED-Streifen, der oberhalb der Tastatur angebracht ist. Der Anwender soll nicht ergonomisch ungĂŒnstig die Hand heben mĂŒssen, um Bedienelemente auf dem Monitor zu berĂŒhren. «Touch» bedeutet bei Apples Notebook eine Erweiterung der herkömmlichen Tastatureingabe.

Dieses Highlight der PrĂ€sentation ĂŒberraschte auf dem Event am Donnerstag auf dem alten Firmencampus in Cupertino niemanden mehr, denn das Konzept der «Touch Bar» war schon vorab durch ein Missgeschick bei Apple durchgesickert. Dort, wo sich beim MacBook wie bei jedem anderen Notebook die Escape- und die Funktionstasten befanden, wird nun bei den Spitzenmodellen abhĂ€ngig von den jeweils laufenden Programmen eine anpassbare Reihe von Symbolen und Bedienelementen angezeigt.

Mit dieser Leiste kann man sich zunĂ€chst am Rechner anmelden und KĂ€ufe in iTunes oder auf Webseiten via Apple Pay freigeben. In Kombination mit einem Spezialchip, der «Secure Enclave», erhalten die High-End-Notebooks von Apple damit eine zusĂ€tzliche, hart verschlĂŒsselte Sicherheitsschicht, Ă€hnlich wie das Zugangssystem der modernen iPhone-Modelle. In Verbindung mit der bei Apple inzwischen standardmĂ€ĂŸig eingeschalteten FestplattenverschlĂŒsselung entsteht damit ein System, das selbst von mĂ€chtigen Sicherheitsbehörden nicht ohne weiteres ĂŒberwunden werden kann.

Im Alltag der Besitzer eines MacBook Pro wird aber vor allem eine Rolle spielen, dass die «Touch Bar» kĂŒnftig fĂŒr viele Anwendungen eine Bedienungsalternative bildet. Über sie kann man in den Foto-BestĂ€nden blĂ€ttern, bei der Video-Bearbeitung intuitiv an die gewĂŒnschte Stelle im Film springen oder den Kalender wochenweise vor- und zurĂŒckblĂ€ttern. Jede Anwendung bringt ihre eigene Welt an Symbolen und Bedienelementen mit, von Emojis fĂŒr iMessage- oder WhatsApp-Nachrichten ĂŒber Lesezeichen im Webbrowser bis hin zu optisch aufbereiteten Spezialbefehlen in BĂŒroanwendungen.

Im ersten Rutsch hat Apple seine eigenen Anwendungen fĂŒr die «Touch Bar» vorbereitet, vom Safari-Browser ĂŒber die mail- und Foto-Anwendung bis hin zur Video-Schnittsoftware Final Cut Pro. Aber auch Drittanbietern steht das System offen, da Apple die Programmschnittstelle geöffnet hat. So konnte man in Cupertino bereits Programmpakete wie Microsoft Office oder die in Profikreisen unverzichtbare Fotobearbeitungssoftware Adobe Photoshop mit «Touch Bar»-UnterstĂŒtzung sehen.

Seine Absatzprobleme bei den Macintosh-Rechnern wird Apple mit dieser Modell-Aktualisierung bei den Profi-Laptops alleine nicht lösen können. Bei den Desktop-Rechnern, also dem Mac mini, dem iMac und insbesondere bei Mac Pro werden runderneuerte Modelle von den Apple-Kunden ebenfalls sehnsĂŒchtig erwartet. Die Mac-VerkĂ€ufe waren zuletzt auch deswegen rĂŒcklĂ€ufig, weil die ĂŒberfĂ€llige Modell-Auffrischung in der Luft lag.

Apple wird nun nachlegen mĂŒssen, denn die Konkurrenz schlĂ€ft nicht. Die Zeiten, als Windows-Computer von Dell, Lenovo, HP oder anderen Herstellern hĂ€ssliche Kisten waren, sind lĂ€ngst vorbei - auch weil Softwaregigant Microsoft konsequent den Weg verfolgt, mit seinen Surface-Rechnern attraktive Referenz-GerĂ€te fĂŒr die Windows-Welt selbst zu bauen.

Einen Tag vor dem Apple-Event in Cupertino hatte Microsoft in New York seinen futuristischen All-in-One-Desktop Surface Studio fĂŒr kreative Professionelle vorgestellt. Der ist zwar wegen seines hohen Preisen fĂŒr die wenigsten Anwender erschwinglich, stellt aber die InnovationsfĂŒhrerschaft von Apple ernsthaft in Frage.

