"An der Börse hat zur Wochenmitte ein unschöner Nachrichten-Cocktail die Stimmung gedrückt "

Frankfurt/Main - Am deutschen Aktienmarkt greift zur Wochenmitte die Sorge vor einem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen um sich.

Grund dafür ist, dass der Republikaner im Rennen um die Nachfolge von Barack Obama nach neuesten Umfragen Boden gut gemacht hat. Zudem hielten sich Anleger am Mittwoch wegen der am Abend anstehenden Leitzinsentscheidung in den USA zurück.

Der Dax fiel am Nachmittag um 0,77 Prozent auf 10 444,95 Punkt. Er dürfte damit den vierten Handelstag in Folge schwächer schließen. Seit dem Jahreshoch bei 10 827 Punkten, das der Dax in der Vorwoche erreicht hatte, hat er schon ungefähr 3,5 Prozent an Wert verloren.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte 0,25 Prozent auf 20 840,96 Zähler ein, und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,63 Prozent auf 1695,11 Punkte nach unten. Auch im restlichen Europa waren die Vorzeichen rot: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone musste erstmals seit Mitte Oktober wieder um die Marke von 3000 Punkten kämpfen. Zuletzt stand er 0,75 Prozent tiefer bei 3000,50 Punkten.

Dazu schreibt salzburg.com weiter: Eine österreichische Fluggesellschaft bietet einen acht Minuten langen Flug aus der Schweiz über den Bodensee nach Deutschland an . Österreichische Airline bietet Acht-Minuten-Linienflug an. Braucht man das? weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet dazu: BERLIN - Wegen des milden Frühjahrs wird Heizen für viele Verbraucher in Deutschland in diesem Jahr günstiger . Milder Jahresbeginn lässt Heizkosten sinken. Vor allem bei Besitzern von Ölheizungen könnten die Rechnungen niedriger ausfallen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Heizkostenspiegel der gemeinnützigen co2online GmbH und des Mieterbunds hervorgeht. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de: (Korrigiert wird im zweiten Absatz, erster Satz der Schlussstand des EuroStoxx 50 vom Vortag . KORREKTUR/Aktien Europa: Angst vor Trump lässt Anleger flüchten. Die weiteren Kurse wurden nicht aktualisiert.) PARIS/LONDON - Negative Vorgaben von den nordamerikanischen und asiatischen Börsen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch in Mitleidenschaft gezogen. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: BERLIN - Wegen des milden Frühjahrs wird Heizen für viele Verbraucher in Deutschland in diesem Jahr günstiger . Milder Jahresbeginn lässt Heizkosten sinken. Vor allem bei Besitzern von Ölheizungen könnten die Rechnungen niedriger ausfallen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Heizkostenspiegel der gemeinnützigen co2online GmbH und des Mieterbunds hervorgeht. "Bei Erdgas und Fernwärme könnten es fünf Prozent sein, beim Heizöl sogar zehn Prozent." Grund dafür seien neben dem vergleichsweise milden Wetter im Frühjahr auch gesunkene Energiepreise. weiterlesen ...

Artikel von shortnews.de: Wirtschaftsweise kritisieren Bundesregierung: Keine Reformen durchgesetzt weiterlesen ...

Dazu schreibt shortnews.de: Arbeitslosenzahl sinkt auf tiefsten Wert seit 25 Jahren in Deutschland weiterlesen ...

Dazu schreibt sport.msn.de weiter: Götze wird die Kritik zuviel weiterlesen ...

Dazu schreibt stuttgarter-nachrichten.de: US-Wahlkampf: Anti-Clinton-Video zeigt Deutschland unter IS-Herrschaft weiterlesen ...

Nachricht von wz-newsline.de: Kein Terrorist, sondern Moslem weiterlesen ...

Dazu berichtet az-online.de: Wetterprognose: Steht uns der Wintereinbruch bevor? weiterlesen ...