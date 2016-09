Alleinunfall auf der B 236: 24-Jährige verletzt - möglicherweise Mobiltelefon im Spiel

Dortmund - Lfd. Nr.: 1207

Eine 24-jährige Frau aus Dortmund ist bei einem Alleinunfall auf der B 236 in der Nacht zu Sonntag (18. September) verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Beschleunigungsspur an der Anschlussstelle an der Brackeler Straße.

Die Frau wollte gegen 2.25 Uhr von der Brackeler Straße aus kommend auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Lünen auffahren. Noch auf der Beschleunigungsspur geriet ihr Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern und prallte erst rechts und dann links gegen die Schutzplanken.

Ersten Ermittlungen zufolge ist nicht auszuschließen, dass die Nutzung eines Mobiltelefons bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben könnte.

Bei dem Unfall zog sich die Frau vermutlich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 25.000 Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon/Smartphone/Tablet nicht während der Fahrt! Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h nur eine Sekunde auf das Display schaut, legt schon eine Strecke von 14 Metern im "Blindflug" zurück!

Lassen Sie Ihr Telefon einfach mal klingeln! An geeigneter Stelle können Sie immer noch anhalten, um wichtige Anrufe zu tätigen oder Nachrichten zu verschicken.

Seien Sie mit den Gedanken beim Fahren! Die Bedienung von Geräten während der Fahrt lenkt Sie nicht nur ab, sondern kann Sie zudem gedanklich und emotional stärker beeinflussen, als Ihnen recht ist.

OTS: Polizei Dortmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Pressestelle Nina Vogt Telefon: 0231-132 1026 Fax: 0231-132 9733 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/dortmund/

presseportal.de meldet dazu: ++ Hausbewohner erwischt Einbrecher - Täter bis Eintreffen der Polizei festgehalten - Zweiter Täter flüchtig ++ . Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ . weiterlesen ...

Dazu meldet presseportal.de weiter: Malsfeld-Ostheim - Sachbeschädigung an Strohballen . Polizei Homberg / Malsfeld-Ostheim - Sachbeschädigung an Strohballen. weiterlesen ...

Dazu meldet presseportal.de: Notfallseelsorge und Polizei Schon seit 18 Jahre Teamwork in der Wetterau . Polizei Wetterau-Friedberg / Notfallseelsorge und Polizei Schon . weiterlesen ...

presseportal.de berichtet dazu: Polizei sucht Fahrradeigentümer . Polizei Gütersloh / Polizei sucht Fahrradeigentümer. weiterlesen ...

Dazu ksta.de weiter: Fahndung: Frau und Sohn getötet - diesen Mann sucht die Polizei weiterlesen ...

abendblatt.de meldet: Scharfer Revolver: MEK-Polizisten stoppen Waffendeal in Eimsbüttel weiterlesen ...

Weitere Nachricht von www.wa.de: Doppelmord in Bonn: Polizei fahndet nach Vater weiterlesen ...

Dazu schreibt op-online.de: Ewige Bundesliga-Tabelle: BVB überholt Werder weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de schreibt dazu: Blaulicht vom 19. September: Betrunkene Paare prügeln sich weiterlesen ...

rhein-zeitung.de: Dauerparker müssen weiter laufen: Neue Parkregelung zollt Sicherheitslage in der Bahnhofstraße Tribut weiterlesen ...