"AKTIE IM FOKUS 3: Infineons Aktionäre finden Gefallen am Ausblick"

hat dieam Mittwoch mit seinem langfristigen Ausblick doch noch überzeugt.sprachen mit Blick auf die Resultate zwar von einem durchwachsenen Gesamtbild, beurteilten die langfristigen Unternehmensziele aber durchaus positiv. Ein Händler verwies zudem auf optimistische Aussagen des Konzerns zum Geschäft mit der Autobranche während der Telefonkonferenz zu den Zahlen.

Die Papiere, die am Morgen noch zwischen Gewinnen und Verlusten geschwankt hatten, beendeten den Tag schließlich mit plus 2,41 Prozent bei 16,80 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit 2002. Der Dax gab hingegen um moderate 0,48 Prozent nach.

Infineon NACH KURSRALLY UNTER DAX-FAVORITEN 2016

Im bisherigen Jahresverlauf bedeutet das ein Kursplus von fast 25 Prozent und damit den zweitbesten Platz im deutschen Leitindex nach Adidas . Für Rückenwind hatte dabei auch die Fantasie über eine Branchenkonsolidierung gesorgt. So war etwa im Herbst bekannt geworden, dass Qualcomm den niederländischen Chipherstellers NXP kaufen will.

Für Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank kam es nicht überraschend, dass einige Anleger am Mittwoch zwischendurch erst einmal Kasse machten. So hätten die Resultate für das abgelaufene Quartal und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 leicht unter den Erwartungen gelegen.

Infineon rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzplus von rund 6 Prozent, was etwa 6,86 Milliarden Euro Erlös wären. Zudem will das Unternehmen etwas profitabler werden. Die operative Marge peilt der Vorstand bei rund 16 Prozent an, im Vorjahr waren es 15,2 Prozent.

ANALYST: MARKTERWARTUNGEN KÖNNTEN SINKEN

Vor diesem Hintergrund könnten die Markterwartungen etwas fallen, schrieb Analyst Thomas Becker von der Commerzbank. Das Unternehmen sei schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet. Allerdings sei das angehobene längerfristige operative Gewinnmargenziel eine positive Überraschung. So wird die langfristige Gewinnmarge mit 17 Prozent deutlich höher angepeilt als bisher mit 15 Prozent. Zukäufe und die bessere Auslastung von Fabriken sollen sich auszahlen. Außerdem gebe der schwächere Euro Rückenwind, hieß es vom Unternehmen.

Analyst Francois Meunier von der US-Bank Morgan Stanley hält derweil weitere Enttäuschungen für möglich. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr impliziere ein deutlich anziehendes Wachstum im zweiten Halbjahr, was Risiken mit sich bringe.

wallstreet-online.de: HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Infineon auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen . HAUCK & AUFHÄUSER belässt INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Hold'. Der 2017er-Ausblick des Chipherstellers enttäusche, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie vom Mittwoch./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne weiterlesen ...

anleihencheck.de schreibt dazu: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Infineon Technologies AG (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) gibt heute das Ergebnis für das am 30 . Infineon vorläufige Quartalszahlen Q4: Umsatz von 1.675 Mio. Euro - Anleihenews. September 2016 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2016 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Infineon hat erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen - mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum und einem ordentlichen weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet: Frankfurt - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Becker von der Commerzbank: Thomas Becker, Aktienanalyst der Commerzbank, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen und Ausblick weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) . Infineon-Aktie: Erhöhte Margenziele überraschen positiv - Kaufen! Aktienanalyse. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von aktiencheck.de: Unterschleissheim - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Günther Hollfelder von der Baader Bank: Günther Hollfelder, Aktienanalyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Quartalszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) . Infineon-Aktie: Erhöhung der Margenziele - Baader Bank bestätigt Kaufempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet wiwo.de weiter: Studie: Klimaschutz zahlt sich aus weiterlesen ...

Dazu schreibt ariva.de weiter: Robert Halver, Baader Bank AG: Halvers Kolumne: Wie viel Angst müssen Anleger vor dem GAU an den Zinsmärkten haben? weiterlesen ...

Dazu berichtet politikexpress.de: LeaseWeb-Umfrage: Standards wichtig für Sicherheit weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von n-tv.de: Trump als Risiko für Deutschland: IW-Forscher sagen Mini-Wachstum voraus weiterlesen ...

Dazu berichtet wzonline.de: Deutsche Wirtschaft wächst 2017 weniger stark als 2016 weiterlesen ...

ariva.de: Ad hoc: Telefónica Deutschland Holding AG: CEO Thorsten Dirks scheidet in 2017 aus dem Vorstand der Telefónica Deutschland aus weiterlesen ...