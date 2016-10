"AKTIE IM FOKUS 2: Optimistischerer Ausblick verleiht SAP kräftig Schwung"

hat dieam Freitag mit einem optimistischeren Geschäftsausblick überzeugt. Die Papiere stiegen als Favorit im fast unveränderten Dax um 3,37 Prozent auf 81,98 Euro, womit ihr Börsenwert wieder die Schwelle von 100 Milliardenübersprang. Bis zu dem im September erreichten Rekordhoch bei 82,60 Euro fehlen damit gerade einmal 62 Cent.

SAP profitiert mehr und mehr von der Umstellung auf Software zur Miete aus dem Internet, der sogenannten Cloud. Für das laufende Jahr haben die Walldorfer nun ihre Umsatz- und Ergebniserwartungen leicht angehoben. Das durch den Ausblick implizierte Lizenzwachstum im vierten Quartal überlagere die Sorgen um die Gewinnmargen, sagte Analyst Michael Briest von der schweizerischen Bank UBS in einer ersten Einschätzung.

ANALYST: SAP KÖNNTE ZIELE ÜBERTREFFEN

Commerzbank-Analyst Thomas Becker hält es nun für möglich, dass SAP das obere Ende der Gesamtjahresprognose erreicht oder sogar etwas übertrifft. Der Konzern rechnet für 2016 mit einem Anstieg des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 6,5 bis 6,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,35 Mrd Euro). Becker sieht für seine eigenen sowie für die durchschnittliche Markterwartung daher noch etwas Luft nach oben.

Die Kursentwicklung der SAP-Papiere hatte erst im Juli Fahrt aufgenommen, nachdem Europas größter Softwarekonzern im zweiten Jahresviertel die Schwächen vom Jahresbeginn wettgemacht hatte. Seither haben die Papiere um rund 14 Prozent zugelegt. Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf sieht die Bilanz mit einem Plus von etwa 11 Prozent ähnlich positiv aus.

Dazu dpa.de weiter: WALLDORF - Die Umstellung auf Software zur Miete aus dem Internet zahlt sich für den Softwarehersteller SAP mehr und mehr aus . SAP wird trotz durchwachsenem Quartal optimistischer. Für das laufende Jahr wird der Softwarekonzern dank eines kräftigen Umsatzwachstums im dritten Quartal optimistischer und hebt trotz eines Gewinnrückgangs seine vorsichtigen Erwartungen an Umsatz und Ergebnis leicht an. "Alle Kennzahlen zum Geschäftsausblick tendieren zum oberen Ende der jeweiligen Bandbreite vom Jahresanfang", sagte Finanzchef Luka Mucic am Freitag in Walldorf. Wegen der zurückliegenden Entwicklung und gut gefüllter Auftragsbücher gehe er von einem starken vierten Quartal aus. Mit den Geschäftszahlen zum abgelaufenen Jahresviertel enttäuschte SAP allerdings die Erwartungen von Experten. Beim Broker Lang & Schwarz verloren die Papiere im vorbörslichen Handel 0,39 Prozent. weiterlesen ...

