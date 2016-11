"AKTIE IM FOKUS 2: Leoni versetzt Optimismus der Anleger einen schweren Schlag"

hat am Mittwoch mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die heimlichen Hoffnungen der Aktionäre herb enttäuscht. Angesichts des Vortageskurssprungs auf ein Jahreshoch bei 36,48sprach ein Händler von Vorschusslorbeeren, auf die deutliche Ernüchterung gefolgt sei. Die Markterwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung könnten immer noch zu optimistisch sein.

Die Papiere knickten denn auch am Nachmittag als einer der größten Verlierer im MDax um 11,24 Prozent auf 32,30 Euro ein, während der Index der mittelgroßen Werte nur leicht nachgab.

Seit dem Anfang Juli erreichten Mehrjahrestief liegen die Aktien damit aber immer noch rund 40 Prozent vorn. Seinerzeit hatte die im Oktober 2015 infolge einer drastischen Gewinnwarnung begonnene Talfahrt ihr Ende gefunden. Die Anleger setzten verstärkt auf eine erfolgreiche Restrukturierung.

Im dritten Quartal 2016 rutschte der Bordnetzspezialist nun aber - erwartungsgemäß - in die roten Zahlen. Verantwortlich ist ein Betrugsfall im August. Unbekannte Täter hatten das Unternehmen um 40 Millionen Euro gebracht. Sie hatten dazu gefälschte Dokumente und Identitäten sowie elektronische Kommunikationswege benutzt. An der damals gesenkten Prognose hielt das Management nun fest.

Interne Untersuchungen sind Leoni zufolge weit fortgeschritten. Die externen Ermittlungen liefen noch. "Leoni prüft weiterhin die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, wobei eine Klärung im laufenden Geschäftsjahr nicht zu erwarten ist", hieß es.

Der Experte Michael Raab vom Analysehaus Kepler Cheuvreux äußerte sich kritisch. Die Bestätigung des Ausblicks sei zwar plausibel, die Gewinnmarge (Ebit-Marge) in der Kabel-Sparte aber sei relativ schwach gewesen.

Laut dem Analysten Michael Punzet von der DZ Bank hinterließen die Resultate des dritten Quartals ein gemischtes Bild. Er verwies unter anderem auf Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Betrugsfall. Die operative Entwicklung habe indes seine vorsichtige Prognose übertroffen und im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Punzet rechnet aber kurzfristig nicht mit einer deutlichen Verbesserung der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge).

dpa.de weiter: FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Leoni nach Zahlen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen . ANALYSE-FLASH: Equinet belässt Leoni auf 'Accumulate' - Ziel 35 Euro. Die Ergebnisse des Kabelherstellers und Autozulieferers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Mittwoch. Die Resultate deuteten klar auf Verbesserungen im Tagesgeschäft und nach der Nachricht über einen millionenteuren Betrugsfall im September einer Rückkehr zur Normalität hin./tav/zb weiterlesen ...

aktiencheck.de: Frankfurt - LEONI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tim Schuldt von der equinet AG: Tim Schuldt, Aktienanalyst der equinet AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zur Akkumulierung der Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) . LEONI-Aktie: Quartalszahlen deuten klar auf Verbesserungen hin - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: Hannover - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB: Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Neunmonatszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) . LEONI-Aktie: Aufholpotenzial! NORD LB rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de weiter: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen. weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt dazu weiter: ANALYSE-FLASH: Equinet belässt Leoni auf 'Accumulate' - Ziel 35 Euro weiterlesen ...

www.pnn.de meldet: Analyse des Ifo Instituts: Wie stark der Protektionismus der US-Wirtschaft schaden würde weiterlesen ...

Dazu nw-news.de weiter: Börse in Frankfurt: Dax baut Vortagesplus etwas aus weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von ariva.de: Frankfurt Schluss: Dax baut Vortagesplus etwas aus - Daten helfen weiterlesen ...

spiegel.de meldet dazu: Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaft wächst nur noch homöopathisch weiterlesen ...

spiegel.de berichtet: Brexit: Die Briten kommen weiterlesen ...