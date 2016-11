"AKTIE IM FOKUS 2: Keine Kurseuphorie bei Munich Re trotz höherer Gewinnziele"

am Mittwoch in Zurückhaltung geübt. Da sich das Marktumfeld nach dem überraschenden Wahlausgang in den USA im Tagesverlauf deutlich aufhellte, konnten sich die Papiere nach sehr schwachem Start aber deutlich erholen. Sie retteten sich in den letzten Minuten sogar knapp mit 0,14 Prozent auf 175,05ins Plus und gehörten so zum Mittelfeld im Dax , der sich nach einem denkwürdigen und schwankungsreichen Tag klar im Plus eingependelt hatte.

Am Morgen waren die Papiere noch mit Abgaben jenseits der 5 Prozent in den Handel gestartet. Händler sahen die Stimmung dabei auch vom schwachen US-Dollar belastet, der in der Nacht wegen der Wahl von Donald Trump zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten deutlich unter Druck geraten war. Dieser Effekt verschwand aber, als sich das Bild an den Finanzmärkten im Tagesverlauf deutlich wandelte.

AKTIEN GUT GELAUFEN - AUSBLICK KEINE ÜBERRASCHUNG

Eine klar positive Kursreaktion blieb auch deshalb aus, weil die Papiere zuletzt gut gelaufen waren. Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank begründete damit seine Abstufung der ehemals zum Kauf empfohlenen Papiere auf "Halten". Vor allem in den Sommermonaten war es bei den Munich-Re-Aktien aufwärts gegangen: Allein zwischen Anfang Juli und Ende Oktober waren sie um mehr als ein Viertel gestiegen. Dennoch steht seit Jahresbeginn ein Verlust von fünf Prozent zu Buche, während sich das Minus beim Dax in dieser Zeit nur auf rund ein Prozent beläuft.

Analysten wie Daniel Bischof von der Baader Bank zeigten sich am Mittwoch nicht davon überrascht, dass der Rückversicherer sein Jahresziel nach oben ge schraubt hatte. Wegen geringer Großschäden rechnet Finanzvorstand Jörg Schneider damit, dass der Überschuss die zuletzt ins Auge gefassten 2,3 Milliarden Euro in diesem Jahr deutlich übertrifft. Diese hatte der Vorstand im Zuge einer Gewinnwarnung im Mai als neue Zielgröße genannt. Die neuen Aussagen seien in den Markterwartungen und in seinen eigenen Prognosen bereits enthalten, betonte Bischof.

ZAHLEN GEMISCHT BEWERTET

Die vorgelegten Zahlen der Munich Re zum dritten Quartal wurden derweil gemischt bewertet. Einige Analysten bezeichneten dies als insgesamt "etwas schwächer als erwartet". Unter ihnen etwa LBBW-Analyst Werner Schirmer, der konstatierte, dass das Nettoergebnis trotz eines Anstiegs um 32 Prozent auf 685 Millionen Euro die Konsensschätzungen von 753 Millionen Euro verfehlt habe.

Andere wiederum lobten die Resultate, unter ihnen Analyst Jit Hoong Chan von S&P Global. Er äußerte sich zugleich aber vorsichtig zu den Perspektiven, auch weil sich die Bruttoprämien erneut nicht verbessert hätten. Im dritten Quartal waren sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozent zurückgegangen. Chan verwies außerdem auf den Preiskampf, schwächelnde Kapitalmärkte und das niedrige Zinsumfeld als vorläufige Ergebnisbremsen. Positiv merkte er aber die nachhaltige Dividendenrendite an.

SORGE ÜBER KÜNFTIGE GEWINNSTEIGERUNGEN

Auch Händler Andreas Lipkow rechnet damit, dass der Rückversicherer weiterhin Probleme haben wird, in den kommenden Jahren nachhaltig attraktive Gewinnsteigerungen zu melden. "Die aktuelle Gewinnanhebung kam nur zustande, da es - Wortlaut des Versicherers - durch 'zufallsbedingt unterdurchschnittliche Schadenbelastung aus Großschäden' geringere Belastungen gab."

Eine solche Äußerung lässt laut Lipkow aufhorchen. "Der Markt tritt dem Unternehmen daher eher skeptisch gegenüber, zumal sich die Zinslandschaft ebenfalls nicht zum Vorteil für Versicherer entwickelt hat", so der Börsianer.

Dazu meldet aktiencheck.de weiter: Bad Marienberg - Die europäische Wirtschaft wird voraussichtlich auch weiterhin in moderatem Tempo wachsen . EU-Kommission: Herbstprognose 2016 - Moderates Wachstum in schwierigen Zeiten. In ihrer heute (Mittwoch) veröffentlichten Herbstprognose geht die Europäische Kommission von einem BIP-Wachstum im Euroraum von 1,7 Prozent für 2016 (Deutschland 1,9 Prozent), 1,5 Prozent für 2017 und 1,7 Prozent für 2018 aus. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 160 auf 175 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen . ANALYSE-FLASH: S&P Global hebt Ziel für Munich Re auf 175 Euro - 'Hold'. Das dritte Quartal des Rückversicherers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte daher seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2016 und 2017. Die Aussichten seien insgesamt aber weiterhin eher trübe. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: NEW YORK/LONDON - Die Ölpreise sind durch den überraschenden Sieg des Republikaners Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen nur vorübergehend belastet worden . US-WAHL/Markt-Ticker: Ölpreise durch Trump-Wahlsieg nur kurzzeitig belastet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg im Vergleich zum Vortag um drei Cent auf 46,05 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 13 Cent auf 44,84 Dollar. Im frühen Handel war der WTI-Preis noch bis auf 43,07 Dollar gesunken. Im frühen Handel waren die Ölpreise durch den Sieg Trumps noch stark unter Druck geraten. Schließlich bedeutet der Erfolg einen großen Unsicherheitsfaktor für die Wirtschaft. Die Ölpreise erholten sich jedoch rasch wieder und der Brent-Preis drehte sogar leicht ins Plus. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: MÜNCHEN - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befürchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

tagesspiegel.de schreibt dazu weiter: Europäische Finanzmärkte stabilisieren sich weiterlesen ...

Meldung von spiegel.de: Netzausbau bis 2025: Bundesregierung legt Fahrplan für Internet der Zukunft vor weiterlesen ...

www.pnn.de weiter: Wirtschaft nach US-Wahl: Europäische Finanzmärkte stabilisieren sich weiterlesen ...

Dazu hna.de weiter: Grande Dame der Möbelbranche: „Joy“ Thonet starb mit 96 Jahren weiterlesen ...

Mitteilung von tagesspiegel.de: Dollar auf Talfahrt, europäische Finanzmärkte stabilisieren sich weiterlesen ...

www.pnn.de: Wirtschaft nach US-Wahl Liveblog: Ökonomen warnen vor Folgen von Trump-Sieg weiterlesen ...