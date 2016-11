"AKTIE IM FOKUS 2: Größere Zuversicht treibt Siemens-Aktien auf Langzeithoch"

zur weiteren GeschĂ€ftsentwicklung sind am Donnerstag von den Anlegern mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Beifall gab es amweniger fĂŒr den bereits bekannten guten Lauf im vergangenen GeschĂ€ftsjahr, sondern eher fĂŒr einen optimistischer als erwarteten Ausblick und den Plan, die Medizintechnik-Sparte an diezu bringen.

Den Papieren des Elektrokonzerns verhalfen die Nachrichten auf neue Höhen: Im Tagesverlauf waren sie erstmals seit 2007 wieder ĂŒber die Marke von 110 Euro gesprungen. Am Ende stand immer noch ein krĂ€ftiges Kursplus von 4,59 Prozent auf 109,30 Euro auf der Kurstafel. Das gemessen am Börsenwert zweitschwerste Indexgewicht gehörte damit nicht nur am Donnerstag zu den grĂ¶ĂŸten Gewinnern im Dax . Auch seit Jahresbeginn zĂ€hlen die Papiere mit einem Anstieg um mehr als 21 Prozent zu den besten Indexwerten.

PROGNOSE OPTIMISTISCHER

Im abgelaufenen Jahr hatte Siemens wie zuvor angedeutet etwas besser abgeschnitten als in Aussicht gestellt. Analysten zielten aber eher lobend auf den Ausblick ab, auch wenn Vorstandschef Joe Kaeser nach dem Schwung des abgeschlossenen GeschĂ€ftsjahres zukĂŒnftig mit mehr Gegenwind rechnet. Konkret erwartet er nach dem Plus von 6 Prozent im abgelaufenen GeschĂ€ftsjahr noch einen geringen Zuwachs im GrĂ¶ĂŸenbereich von ein bis zwei Prozent. Viele Branchenexperten trauen Siemens aber mehr Umsatz und Gewinn zu.

"Die neuen Prognosen sind wie gewöhnlich konservativ, aber etwas optimistischer als erwartet", brachte es Analyst Ingo-Martin Schachel von der Commerzbank in seinem Kommentar auf den Punkt. Vor allem nach dem enttÀuschenden Ausblick des Schweizer Konkurrenten ABB Ende Oktober war auch bei Siemens mit Druck auf die GeschÀftsentwicklung gerechnet worden.

Die Experten des britischen Analysehauses Liberum sprachen nun von einer Erleichterungsrally, nachdem das Management sich in letzter Zeit recht vorsichtig geĂ€ußert habe und daher eine rĂŒcklĂ€ufige Prognose befĂŒrchtet worden sei. Mit einer steigenden KonsensschĂ€tzung fĂŒr das Ergebnis je Aktie rechnen sie nach dem vorgelegten GeschĂ€ftsbericht und den Aussagen zum Ausblick allerdings nicht. "Der angekĂŒndigte Börsengang im Gesundheitsbereich jedoch ist ebenfalls ein wichtiger positiver Impulsgeber", hieß es in der Studie.

IPO VON HEALTHINEERS SOLL WACHSTUM ANTREIBEN

Siemens hatte am Donnerstag angekĂŒndigt, seine Medizintechnik-Sparte an die Börse bringen zu wollen. So soll das Healthineers getaufte GeschĂ€ft mehr EigenstĂ€ndigkeit fĂŒr das angepeilte Wachstum erhalten. Bereits vor zwei Jahren hatte der Industriekonzern darĂŒber informiert, die Sparte stĂ€rker auf eigene Beine stellen zu wollen. Allerdings fehlt es laut Analyst GĂŒnther Hollfelder von der Baader Bank an Details zum Börsengang, etwa zum Zeitplan und dem Umfang. "Das wird aber essenziell sein fĂŒr den Mehrwert."

Firdaus Ibrahim von S&P Global wertete die IPO-PlĂ€ne positiv, weil dadurch ein Teil des Konglomeratsabschlages auf den mutmaßlichen "inneren Wert" der Aktien wegfallen dĂŒrfte. Er hob das Kursziel fĂŒr die Siemens-Aktien von 115 auf 125 Euro an und hielt an seiner bisherigen Kaufempfehlung fest. Eine positive Kurszielkorrektur gab es ferner auch von Independent Research: Zafer RĂŒzgar sieht einen angemessenen Kurs kĂŒnftig bei 110 Euro und damit in etwa auf dem aktuellen Niveau.

