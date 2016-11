"AKTIE IM FOKUS 2: Allianz-Papiere nach Gewinnsprung im Aufwind"

am Freitag Rückenwind gegeben. Dank eines kräftigen Gewinnanstiegs und der Aussicht auf mögliche Aktienrückkäufe erreichten die Papiere des Versicherungskonzerns im Tagesverlauf bei 155,40den höchsten Stand seit April. Am Ende kamen sie zwar etwas davon zurück, schlossen aber immer noch mit 1,38 Prozent im Plus bei 150,80 Euro. Der Dax konnte sich derweil mit knapp 0,4 Prozent im Plus behaupten.

Mit dem erneuten Kursgewinn setzten die Allianz -Papiere ihre Rally der vergangenen vier Handelstage fort. Allein seit Mittwoch hatten sie in der Spitze um 15 Prozent zugelegt. Es fehlen nur noch knapp 13 Euro, um den Kursverlust im Jahresverlauf wieder wettzumachen. Mit Abgaben von knapp unter 8 Prozent liegt die Aktie seit Jahresbeginn im hinteren Mittelfeld des Dax , der nach seinen Schwankungen wegen der US-Wahl noch rund 0,7 Prozent aufholen muss.

FONDSTOCHTER PIMCO ERFREUT ANALYSTEN

Die Allianz hatte zu Wochenschluss einen überraschend kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal bekanntgegeben, zu dem auch geringe Katastrophenschäden beitrugen. Im Schaden- und Unfallgeschäft hatte die Versicherung operativ vier Prozent mehr verdient als ein Jahr zuvor und bei den Lebens- und Krankenversicherungen war das Betriebsergebnis um gut die Hälfte nach oben geschossen. Nach 2,9 Milliarden Euro im dritten Quartal stellte Finanzchef Dieter Wemmer für 2016 weiterhin einen operativen Gewinn in der Mitte zwischen 10 und 11 Milliarden Euro in Aussicht.

Analyst Michael Haid von der Commerzbank lobte die "durchweg stark" ausgefallenen Zahlen, hob aber besonders das starke Geschäft mit Lebensversicherungen und die Nettozuflüsse der US-Fondstochter Pimco hervor, für die auch die Equinet Bank voll des Lobes war. "Vor allem die Tatsache, dass es Pimco letztlich wieder gelungen ist, Nettozuflüsse zu verzeichnen, sollte positiv gesehen werden", sagte Analyst Philipp Häßler, der auf Konzernebene ebenfalls von deutlich übertroffenen Erwartungen sprach.

ANALYSTEN ZIELEN AUF KAPITALRÜCKFLÜSSE AB

Analyst Thorsten Wenzel von der DZ-Bank hob den fairen Wert für die Allianz-Papiere nach den Zahlen von 160 auf 168 Euro an und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Er zielte dabei wie seine Kollegen auf ein gutes Quartalsergebnis und die Nettomittelzuflüsse bei Pimco ab, verwies allerdings auch auf seine Erwartung einer allmählichen Steigerung von Gewinn und Dividende.

Analyst Thomas Seidl von Bernstein Research erinnerte außerdem an mögliche Aktienrückkaufe als wichtigen Kurstreiber, nachdem Finanzmittel aus dem Übernahmebudget der Allianz bislang ungenutzt geblieben sind. Finanzchef Dieter Wemmer hatte am Freitag bestätigt, dass überschüssiges Kapital in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in Rückkäufe fließen soll, falls sich bis Jahresende kein geeignetes Übernahmeziel findet. Bekanntgeben will die Allianz ihre Entscheidung spätestens bei der Bilanzvorlage im Februar.

S&P SORGT SICH WEITER WEGEN FINANZMÄRKTEN

Auch Analyst Jit Hoong Chan von S&P Global lobte in seiner Studie die Dividendenrendite der Allianz in Höhe von etwa 5 Prozent. Ansonsten hielt sich seine Begeisterung über den Quartalsbericht aber in Grenzen. In Anbetracht der flauen Kapitalmärkte und des Niedrigzinsumfeldes bleibe er mit Blick auf den Versicherer lieber vorsichtig, schrieb er am Freitag.

Dazu schreibt dpa.de: Das Ziel stand schon lange fest, mit dem Weg dahin tat sich Schwarz-Rot schwerer . Analyse - Häuslebauer, Autofahrer, Bauern: Was der Schutzplan bedeutet. Jetzt gibt es nach großem Krach einen Klimaschutzplan für ein beinahe klimaneutrales Deutschland bis 2050. Was wird sich im Alltag ändern? weiterlesen ...

dpa.de meldet: LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Allianz SE nach Zahlen von 136 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen . ANALYSE-FLASH: S&P Global hebt Ziel für Allianz auf 160 Euro - 'Hold'. Trotz des angehobenen Kursziels fielen die Quartalszahlen laut einer Studie des Analysten Jit Hoong Chan am Freitag seinen Erwartungen entsprechend aus. Er bleibe vorsichtig mit Blick auf die künftige Geschäftsentwicklung des Versicherers, vor allem wegen der flauen Kapitalmärkte und des Niedrigzinsumfelds. Die Dividendenrendite von etwa 5 Prozent sei allerdings attraktiv. weiterlesen ...

Dazu berichtet optionsscheinecheck.de: Gablitz (www optionsscheinecheck de) - Die Experten vom "HebelprodukteReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Call-Optionsscheine auf die Aktie von Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) vor . Allianz-Calls mit 268%-Chance beim Erreichen des Jahreshochs - Optionsscheineanalyse. weiterlesen ...

anleihencheck.de meldet: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Allianz Gruppe (ISIN DE0008404005/ WKN 840400), Europas größter Versicherer und Asset Manager, verzeichnete im dritten Quartal 2016 einen Anstieg des operativen Ergebnisses von 18,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung zu den Quartalszahlen Q3/2016 . Allianz-Anleihe: Operatives Ergebnis wächst im dritten Quartal um 18,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro - Aktiennews. weiterlesen ...

N24.de schreibt dazu: Praxis statt Hörsaal - Wenn Hochschulen mit Firmen kooperieren weiterlesen ...

Dazu meldet boerse-online.de weiter: Allianz SE: 36,5 Prozent Anstieg des Überschusses im dritten Quartal, Steigerungen in allen Geschäftsbereichen weiterlesen ...

Dazu berichtet kreiszeitung.de weiter: Marktempfang der Gemeinde Kirchdorf bleibt ein Platz zum Austausch weiterlesen ...

Dazu meldet abendblatt.de weiter: Praxis statt Hörsaal: Wenn Hochschulen mit Firmen kooperieren weiterlesen ...

Mitteilung von rosenheim24.de: Wenn Hochschulen mit Firmen kooperieren weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von abendblatt.de: Durchwachsenes drittes Quartal: RTL Group hält an Prognose fest weiterlesen ...