"AIXTRON SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung "

AIXTRON SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

30.09.2016 11:42

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung über Gesamtzahl der Stimmrechte

1. Angaben zum Emittenten

AIXTRON SE

Dornkaulstraße 2

52134 Herzogenrath

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme Stand zum / Datum der

Wirksamkeit

X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 26a Abs. 30.09.2016

2 WpHG)

Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 26a Abs.

1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

112789030

30.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AIXTRON SE

Dornkaulstraße 2

52134 Herzogenrath

Deutschland

Internet: www.aixtron.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





























