"AIXTRON SE: Erlöschen des Übernahmeangebots der Grand Chip Investment GmbH "

AIXTRON SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen

08.12.2016 14:03

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

AIXTRON SE (FSE: AIXA, AIXC; NASDAQ: AIXG), ein weltweit führender

Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, gibt

bekannt, dass die Grand Chip Investment GmbH (GCI) heute mitgeteilt hat,

dass das am 29. Juli 2016 veröffentlichte freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot der GCI zum Erwerb aller Aktien, einschließlich durch ADSs

repräsentierter Aktien, der AIXTRON SE (AIXTRON) wegen des Ausfalls einer

Angebotsbedingung erloschen ist.

Laut der Mitteilung der GCI ist aufgrund des am 2. Dezember 2016 durch den

Präsidenten der Vereinigten Staaten erteilten Verbots der Übernahme des US-

Geschäfts von AIXTRON durch die chinesische Bieterin die Bedingung einer

Genehmigung der Transaktion durch das Committe E ON Foreign Investment in

the United States (CFIUS) bzw. den US-Präsidenten aus Ziffer 4.2.2 (ii) der

Angebotsunterlage nicht erfüllt.

Damit ist das öffentliche Übernahmeverfahren der GCI beendet, d.h. es kann

nicht mehr erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Meldung der GCI kann auf der Webseite des Bundesanzeigers

(www.bundesanzeiger.de) abgerufen werden.

08.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AIXTRON SE

Dornkaulstraße 2

52134 Herzogenrath

Deutschland

Telefon: +49 (2407) 9030-0

Fax: +49 (2407) 9030-40

E-Mail: invest@aixtron.com

Internet: www.aixtron.com

ISIN: DE000A0WMPJ6, US0096061041, DE000A2BPYT0

WKN: A0WMPJ, A0D82P, A2BPYT

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Nasdaq

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





