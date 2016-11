dgap.de berichtet dazu: AIXTRON SE, DE000A0WMPJ6 . AIXTRON: Auftragseingangs- und Umsatzentwicklung in Q3/2016 stützen Prognose für das Geschäftsjahr 2016. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: MÜNCHEN - Der Preis von Amazon s Abo-Service Prime in Deutschland wird von 49 auf 69 Euro pro Jahr angehoben . Amazon erhöht Preis für Abo-Dienst Prime. Die Erhöhung gilt für Neukunden ab dem 1. Februar kommenden Jahres und für aktuelle Nutzer bei der Verlängerung vom 1. Juli 2017 an, wie Amazon am Dienstag ankündigte. Außerdem gibt es künftig die Möglichkeit, Prime monatlich für 8,99 Euro zu abonnieren. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: SAARBRÜCKEN - Deutschland und Europa müssen nach Ansicht führender Wissenschaftler im Bereich der Informationstechnik (IT) gemeinsam mehr tun, um mit den USA und Asien mitzuhalten . Wissenschaftler fordern 'Aufholstrategie' für deutsche IT-Branche. "Nur so können wir uns gegen die Übermacht der großen IT-Anbieter aus Amerika und Asien wirksam verteidigen", mahnen der Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken, Wolfgang Wahlster, und der Unternehmer und Wirtschaftsinformatiker August-Wilhelm Scheer in einem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. weiterlesen ...

Dazu berichtet meedia.de: Kommentar zu „IS-Propaganda" und „Skandal": ARD nach „Anne Will"-Sendung mit Vollverschleierter heftig in der Kritik von Kamillo in Black weiterlesen ...





























Weitere Nachricht von morgenpost.de: Dünger: EU verklagt Deutschland wegen Nitrat-Belastung in Gülle weiterlesen ...

Weitere Nachricht von spiegel.de: Erdogan-Kritiker: Bundesregierung weist verfolgte Türken auf Asylrecht hin weiterlesen ...

ruhrnachrichten.de schreibt dazu weiter: Landesumweltamt stellt neues Legionellen-Labor vor weiterlesen ...

Dazu berichtet n-tv.de weiter: Solidarität mit kritischen Geistern: Berlin bietet oppositionellen Türken Asyl an weiterlesen ...

Dazu heute.de weiter: Wählen wie am Geldautomat weiterlesen ...