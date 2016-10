Acrobits hat alle Produkte für Privatnutzer und Unternehmen in die herausragende neue CallKit API des iOS10 integriert

Acrobits announces the launch of the iOS10 CallKit integration (Photo: Business Wire)

Acrobits ist wieder einmal wegweisend und integriert die bahnbrechende CallKit API für iOS10-Nutzer. Als erster Anbieter, der 3G-Gespräche ermöglichte und branchenführende Unterstützung für Push-Benachrichtigungen für eingehende Nachrichten entwickelte, kann Acrobits nun mit Stolz ankündigen, dass alle Privat- und Geschäftsnutzer seit dem 20. September die gesamten Vorteile der CallKit API von Apple ausschöpfen können.

Die neue CallKit API von Apple ist für die Branche der mobilen VoiP-Telefonie ein echter Impulsgeber, da sie den Nutzern von VoiP per Mobiltelefon nicht nur ein Anruferlebnis ähnlich dem nativen verschafft, sondern es ihnen zudem ermöglicht, jeden beliebigen Dienst zu wählen, den sie für ihre abgehenden Gespräche in Anspruch nehmen möchten. Privatnutzer von mobilen VoiP-Gesprächen können nun entweder über die nativen Kontakte oder den nativen Verlauf einen VoiP-Anruf über ihren bevorzugten VoiP-Anbieter statt ihres nativen GSM-Betreibers auslösen. Sie ermöglicht es ihnen, ihren eigenen „Least Call Routing“-Mechanismus/Fluss zu erstellen und ihre Telekommunikationskosten erheblich zu senken. Gewerbliche oder „Unified Communications“-Nutzer sind endlich in der Lage, ihre eingehenden Anrufe anzunehmen, ohne ihr Display entsperren zu müssen, bislang das größte Hindernis für den massenhaften Einsatz. CallKit wird den „Bring Your Own Device“-Trend für Unternehmensanwender definitiv voranbringen.

„Die Ingenieure von Acrobits haben intensiv daran gearbeitet, dem gesamten Kundenstamm die neue bahnbrechende CallKit-Funktion zur Verfügung zu stellen. Ich kann mit Stolz behaupten, dass wir neben unserem allgemein anerkannten PUSH-Benachrichtigungssystem wieder einmal die einzige Mobile-VoiP-Applikation anbieten, die in Bezug auf die Abdeckung von Mobilfunk-VoiP-Endpunkten in einem Geschäfts- oder Heimumfeld alle Branchenstandards erfüllt“, sagte Jiri Kral, CEO von Acrobit.

Über Acrobits

Acrobits s.r.o. unterstützt globale Telefonnetzbetreiber und Integratoren von Telefonanlagen in Unternehmen bei der Bereitstellung von IP-basierten Sprach-, Video- und Multi-Messaging-Diensten auf Smartphones und Computern mithilfe des modernen firmeneigenen SDK und der integrierten Lösung von Acrobits. Weitere Informationen finden Sie unter www.acrobits.net

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161020005981/de/





Nachricht von yahoo.com: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung für Länder und Kommunen in der Flüchtlingskrise unterstrichen . Schäuble bekräftigt Unterstützung für Länder und Kommunen in Flüchtlingskrise. "Der Bund ist sich seiner Verantwortung für die Bewältigung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe bewusst", sagte Schäuble am Donnerstag im Bundestag, der über ein Gesetz zur Bundesbeteiligung an den Integrationskosten debattierte. "Am Geld wird die Integration nicht scheitern". Das habe die Bundesregierung von Anfang an weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: BERLIN - Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die Bereitschaft des Bundes bekräftigt, sich an den Milliarden-Kosten für die Integration von Flüchtlingen zu beteiligen . Schäuble: Länder sollen Integrationsmittel abrufen. Bund, Länder und

Gemeinden hätten die "große Herausforderung durch die starke Zuwanderung von Flüchtlingen bisher in einem außergewöhnlichen Maße gemeistert", sagte weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BERLIN - Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die Bereitschaft des Bundes bekräftigt, sich an den Milliarden-Kosten für die Integration von Flüchtlingen zu beteiligen . Schäuble: Länder sollen Integrationsmittel abrufen. Bund, Länder und Gemeinden hätten die "große Herausforderung durch die starke Zuwanderung von Flüchtlingen bisher in einem außergewöhnlichen Maße gemeistert", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Bundestag in Berlin bei der ersten Lesung eines entsprechenden Gesetzentwurfes. "Und deswegen werden wir weiter daran arbeiten, dass die föderale Ordnung diese Aufgabe meistern kann. () Der Bund ist sich seiner Verantwortung für die Bewältigung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe bewusst." weiterlesen ...

Artikel von pressetext.de: Bis jetzt mit dem u::Lux Switch für standardisierte Ethernet-Netzwerktechnologie erfolgreich, erweitert die u::Lux GmbH ihr Sortiment nun um den "u::Lux Switch KNX-TP" für einfachste Integration in das weltweite KNX-System . Schalterlösung u::Lux Switch KNX-TP - einfache Bedienung für intelligente Gebäudetechnik. Das individuelle Bedien- und Anzeigegerät mit hochauflösendem Farbgrafikdisplay und vier haptischen Tasten bedient individuell die Gebäudeausstattung im Smart Home und Smart Building. Der Schalter ist ohne Plug-In direkt in der ETS-Software konfigurierbar. weiterlesen ...

merkur-online.de schreibt dazu: So einfach ist das: Kinder unterrichten Asylbewerber weiterlesen ...





























Nachricht von abendzeitung-muenchen.de: Sieben Milliarden Euro zusätzlich: Schäuble: Länder sollen Integrationsmittel abrufen weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von morgenpost.de: Milliarden für Flüchtlinge: Schäuble: Länder sollen Integrationsmittel abrufen weiterlesen ...

www.br.de schreibt dazu: Bundestag: Schäuble sieht Flüchtlingsintegration als gesamtstaatliche Aufgabe weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de meldet dazu: Deutschland: Schäuble: Länder sollen Integrationsmittel abrufen weiterlesen ...

spiegel.de berichtet dazu: Willkommenskultur auf Italienisch: Ein Palazzo für die Flüchtlinge weiterlesen ...