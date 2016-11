aktiencheck.de schreibt: Acht Tage vor der US-Wahl bleibt das Rennen offen und genau diesen

Effekt wollten Börsianer nicht haben . Nordex , Deutsche Bank und Daimler – der unerwünschte Effekt…. Deshalb leidet alles am

Aktienmarkt, von Nordex über Deutsche Bank oder Daimler ohne, dass

es nennenswerte neue Nachrichten gäbe. Die Börsen schalten in eine

abwartende Haltung. weiterlesen ...





de.msn.com weiter: Kurz vor der US-Wahl hält die Notenbank Fed den Leitzins konstant und signalisiert zugleich einen Schritt nach oben . Entscheidung über Leitzins gefallen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibt "vorerst" in der Spanne zwischen 0,25 und 0,5 Prozent. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: WASHINGTON - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre Gewinne noch etwas ausgebaut . US-Anleihen: Renditen sinken deutlicher - Zinsanhebung im Dezember erwartet. Zugleich gerieten die Renditen damit noch etwas weiter unter Druck. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: NEW YORK - Der Kurs des Euro ist nach wie erwartet beibehaltenen Leitzinsen in den USA etwas abgebröckelt und unter die Marke von 1,11 US-Dollar gerutscht . Devisen: Eurokurs fällt im US-Handel wieder unter 1,11 Dollar. Rund eine Stunde vor Handelsschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung am Mittwoch bei 1,1092 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1095 (Dienstag: 1,1025) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9013 (0,9070) Euro. weiterlesen ...

n-tv.de berichtet dazu: Keine Unruhe vor Präsidentenwahl: Fed rührt Leitzins nicht an weiterlesen ...





























Weitere Nachricht von tagesspiegel.de: Obama reagiert nach Facebook-Solidarität mit Standing Rock weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von N24.de: Fußball International -

Welttrainer des Jahres: Klopp in der Endauswahl weiterlesen ...

N24.de schreibt dazu: Fifa-Welttrainerwahl -

Klopp mit Chancen auf die Löw-Nachfolge weiterlesen ...

abendblatt.de schreibt weiter: Keine Überraschung bei der Fed: US-Notenbank hebt Leitzins nicht an weiterlesen ...

Dazu meldet schwarzwaelder-bote.de weiter: USA: US-Notenbank hebt Leitzins nicht an weiterlesen ...